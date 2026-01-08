Skolsköterska 50-100% Västbergaskolan
Västbergaskolan AB / Sjuksköterskejobb / Stockholm Visa alla sjuksköterskejobb i Stockholm
2026-01-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Västbergaskolan AB i Stockholm
Vill du jobba på en fristående grundskola och anpassad grundskola (F-9) som har:
god stämning med ett öppet och välkomnande klimat
goda elevresultat
25 elever i klasserna
750 elever i grundskolan
15 elever i anpassade grundskolan
engagerad och duktig personal
välfungerande elevhälsoarbete med tydliga rutiner
gemensamma regler som skapar trygghet och studiero
god ekonomi där vi prioriterar verksamheten
friskvårdsbidrag på 3000 kr per år
trevlig matsal med fantastisk mat lagad från grunden
Då ska du söka jobb hos oss på Västbergaskolan!
För rätt person kan vi erbjuda en mycket förmånlig anställning och samarbete med mycket skicklig och framåt skolsköterskekollega.
På skolan har vi två skolskötersketjänster -- totalt 1,5 tjänster. Vi söker dig legitimerade sjuksköterska med vidareutbildning inom skolhälsovård, alternativt hälso- och sjukvård för barn och unga, eller distriktsköterska, som vill bidra till vår skolas gemenskap.
Som skolsköterska hos oss arbetar du framför allt förebyggande och främjande och du är en del av skolans elevhälsoteam. Utifrån din medicinska kompetens skapar du bästa möjliga förutsättningar för elevernas hälsa, utveckling och lärande. Arbetet innebär samarbete med elever, föräldrar, skolans personal samt skolläkare och din skolsköterskekollega. Du ingår även i ett team med skolsköterskor på andra skolor.
Du som söker jobbet har erfarenhet av att arbeta som skolsköterska, och känner dig trygg i ditt uppdrag. Du tycker om det ansvar och den frihet som arbetet som skolsköterska innebär.
Du är lyhörd för elevernas och verksamhetens behov och har lätt att anpassa dina arbetssätt till olika förutsättningar. Din värdegrund stämmer väl överens med Västbergaskolans och du är positiv, lösningsfokuserad och flexibel. Du har god förmåga att samarbeta och du följer gemensamma överenskommelser. Du har förmåga att planera och genomföra elevhälsans medicinska insatser och utför arbetsuppgifterna i enlighet med gällande råd och anvisningar.
Skolan samarbetar med Klara elevhälsa som har vårdgivaransvar för skolhälsovården. De har ett gediget metodstöd och tillhandahåller fortbildning, medicinsk handledning, uppföljning av avvikelser mm.
Elevhälsan är en central del av Västbergaskolan och all personal samverkar för att ge våra elever möjligheter att utvecklas mot utbildningens mål. Ett av våra fokusområden är Elevhälsa hela dagen. Det är ett utvecklingsarbete som fokuserar på en trygg och tillgänglig lärmiljö för att alla elever ska nå bästa möjliga skolframgång och utvecklas till trygga, självständiga individer.
Vi har höga förväntningar på dig och ditt engagemang och kan i gengäld lova dig ett spännande uppdrag i en mycket välfungerande skola med positiv, engagerad och skicklig personal.
Tjänstgöringsgrad kan diskuteras. Vi har behov av 100% under vårterminen varav 50% syftar till en tillsvidareanställning med utökning i form av vikariat ca 50%. Från och med höstterminen är planen att det är 50% med eventuell möjlighet till utökning på vikariat.
Tillträde 1 april eller enligt ök.
Lön enligt överenskommelse.
Vi tillämpar 6 månaders provanställning.
Välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss extern rekryteringshjälp. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-07
E-post: rekrytering@vastbergaskolan.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Skolsköterska". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Västbergaskolan AB
(org.nr 556597-7609)
Klensmedsvägen 2 (visa karta
)
126 38 HÄGERSTEN Kontakt
Rektor
Anna Karin Hellsten anna-karin.hellsten@vastbergaskolan.se 0733-41 42 66 Jobbnummer
9674604