Skolkurator till Djupadalsskolan
2026-02-17
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
Vill du ta plats i ett av skolans viktigaste uppdrag - att skapa framtidens lärande? Vi öppnar en ny skola i Jönköpings kommun och söker nu kurator och skolsocionom.
Tillsammans skapar vi en skola där elevernas nyfikenhet, personalens professionalism och glädjen i lärandet genomsyrar varje dag
Ditt nya jobb
Vi erbjuder en unik möjlighet att vara med och forma en helt ny skola från grunden, där dina idéer och din kompetens verkligen får påverka riktningen framåt. Hos oss möts du av en kreativ och framtidsinriktad arbetsmiljö där utveckling, nyfikenhet och nytänkande uppmuntras. Du blir en del av en verksamhet präglad av nära och engagerat samarbete med en ledning som brinner för att skapa de bästa förutsättningarna för både elever och medarbetare.
Aktuell tjänst är under det första läsåret ett kombinerat uppdrag som kurator och skolsocionom- två uppdrag som på många sätt går hand i hand och som vi tillsammans formar utifrån faktiska elevbehov -detsamma gäller för tjänstens innehåll framåt när Djupadalsskolan växer.
Du arbetar hälsofrämjande, förebyggande och åtgärdande utifrån beslutad uppdragsbeskrivning för din profession. Genom det tvärprofessionella samarbetet i EHT stödjer vi elevernas utveckling mot utbildningens mål och bidrar till att skapa tillgängliga lärmiljöer.
I ditt uppdrag kommer du att:
- Bidraga med psykosocialt perspektiv i elevhälsans hälsofrämjande och förebyggande arbete.
- Delta i skolans värdegrunds - och likabehandlingsarbete samt bidra i det systematiska kvalitetsarbetet. Planera och genomföra insatser riktade till klasser, vårdnadshavare och skolpersonal.
- Genomföra sociala kartläggningar och observationer/insatser på grupp- och individnivå.
- Ge konsultation och handledning till skolledning och skolpersonal.
- Erbjuda samtalsstöd till elever med psykosociala frågor kopplat till skolsituationen. Initiera och medverka i anmälningar till socialtjänsten.
- Arbeta för att främja skolnärvaro
- Ge råd och stöd till vårdnadshavare.
- Genomföra skolsociala utredningar med psykosociala frågeställningar.
- Samverka med skolpersonal, elevhälsans övriga professioner och externa aktörer som BUP, socialtjänst, habilitering och polis.
- Vara med och samordna elevhälsans arbete på enheten
- Bidraga till Djupadalsskolans utvecklingsresa
Välkommen till oss
Nu bygger vi en helt ny skola, en plats där idéer blir verklighet och där elevernas behov alltid står i centrum. Vi erbjuder en unik möjlighet att forma en helt ny skola från grunden och påverka allt från arbetssätt till strukturer och skolans pedagogiska identitet. Ett arbete där dina idéer och din kompetens verkligen får påverka riktningen framåt. Vi vill erbjuda en trygg och inkluderande lärmiljö som främjar lärande och välmående. Vår vision är tydlig: en kreativ och tillgänglig skola där nyfikenhet, lärande och mod att anta utmaningar går hand i hand.https://www.jonkoping.se/barn--utbildning/grundskola-anpassad-grundskola-och-fritidshem/grundskolor-och-anpassade-grundskolor-a-o/djupadalsskolan-7-9https://www.jonkoping.se/naringslivarbete/jobbaijonkopingskommun.4.74fef9ab15548f0b8001425.html
Din kompetens
Du som söker är utbildad socionom med erfarenhet från skolans värld. Du kan initialt tänka dig ett delat uppdrag som kurator samt skolsocionom. Du är en lagspelare som sätter verksamheten före jaget och vill vara med och utveckla skolan över tid. Du står stadigt i förändringsprocesser, prioriterar klokt i komplexa situationer och behåller fokus även när allt ännu inte är på plats. Genom ett konsekvent och professionellt agerande utifrån gemensamma ramar bidrar du till trygghet och tillit hos elever, kollegor och vårdnadshavare. Du delar idéer och nya perspektiv i rätt forum och bygger starka relationer i en ny skolmiljö.
För att vara med och bygga Djupadal är du trygg i dig själv, har god erfarenhet och bred kompetens - modig nog att gå före, ödmjuk nog att lyssna och stark nog att stå kvar när det är utmanande
I processen lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.
Bra att veta
Om du är nyfiken på uppdraget och vill veta mer - välkommen på öppet hus den 17 februari kl.16:00-18:00. Ställ dina frågor och upptäck hur vi skapar något helt nytt tillsammans, vi ses på Djupadal.
För att underlätta rekryteringsarbetet ber vi dig att bifoga relevanta intyg och betyg för tjänsten du söker. Tänk på att skollagen kräver att samtliga medarbetare visar upp ett utdrag ur belastningsregistret.https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/
Vill du veta mer?
Välkommen att kontakta någon av de kontaktpersoner som anges i annonsen eller sök upp en facklig representant via länken nedan.https://www.jonkoping.se/fackligaubf
