Skolkurator för konsultuppdrag
Clockwork Bemanning & Rekrytering AB / Kuratorjobb / Stockholm Visa alla kuratorjobb i Stockholm
2025-08-26
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Clockwork Bemanning & Rekrytering AB i Stockholm
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Publiceringsdatum2025-08-26Om företaget
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering är företaget med mångårig erfarenhet av skolverksamhet. Vi bistår huvudmän och skolledare över hela landet med bemanning och rekrytering av all skolpersonal - från förskola till yrkeshögskola. Vi arbetar mot samtliga skolformer och kan genom goda samarbeten och relationer skapa utrymme för det som vi tycker är viktigt - att du som skolledare och pedagog får vara elevernas främsta resurs för inlärning.
Vi har själva varit verksamma inom skolan i olika roller och har således en djup förståelse och insikt i uppdraget- så när ni samarbetar med oss, får ni all vår kompetens på köpet!
För dig som söker nya utmaningar, har vi stora nätverk. För dig som söker personal eller annat stöd, erbjuder vi skräddarsydda lösningar. Alla våra konsulter erbjuds gemensamma aktiviteter samt stöd av legitimerade lärare. Vi är självklart auktoriserade och ISO-certifierade.
Vill du bli en av oss?
Registrera en jobbevakning via www.pedagogjobb.nu
eller besök vår hemsida för mer information om hur vi arbetar och vad vi erbjuder https://clockworkpeople.se/vara-tjanster/skolbemanningochrekrytering/Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är nyfiken på uppdrag som skolkurator för kommande konsultuppdrag på grund- och gymnasieskolor i främst Stockholms län. Dessa uppdrag kan variera i längd samt omfattning.
I rollen som skolkurator arbetar du inom skolans elevhälsa med främjande och förebyggande insatser. Du träffar elever individuellt eller i grupp för stödjande och rådgivande samtal. Du har tidigare erfarenhet gällande hantering av problematisk frånvaro samt kränkningsärenden. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av yrket. För dig som egenföretagare finns även möjligheten att arbeta som underkonsult.Profil
Vi söker dig som är erfaren skolkurator med erfarenhet av arbete med ungdomar alternativt unga vuxna. För att lyckas i rollen som kurator ser vi att du är utbildad socionom, beteendevetare alternativt har en annan utbildning som bedöms likvärdig.
Som person har du lätt för att skapa förtroendefulla relationer och trivs i mötet med människor. Du har en lösningsinriktad inställning och en god samarbetsförmåga. Vidare har du en god förmåga till att arbeta självständigt samt prioritera dina arbetsuppgifter med god datorvana. Du har goda kunskaper i det svenska språket och kan uttrycka dig i tal och skrift. Det är meriterande om du har kunskaper i andra språk.Så ansöker du
Kanske trivs du där du är - men undrar om det finns något som passar ännu bättre? Eller så är du redo att ta nästa steg, men vill ha hjälp att hitta rätt? Hos oss på Clockwork Skolbemanning & Rekrytering möter du ett dedikerat team som kan skolvärlden och som förstår vad som krävs för att trivas och utvecklas inom skolans värld. Vi samarbetar med skolor över hela landet - både kommunala och fristående huvudmän- och just nu förbereder vi inför hösten 2025.
Det här är inte en specifik tjänst - utan en inbjudan till dig som vill:
• Få information om lediga jobb före alla andra
• Matchas med tjänster som stämmer med dina önskemål och värderingar
• Ha en personlig kontakt som lyssnar på vad du söker
• Känna trygghet i processen om du väljer att byta jobb
Du registrerar dig enkelt via länken. Vi tar kontakt för att höra mer om dina önskemål och håller dig uppdaterad när vi får in tjänster som kan passa. Allt är helt förutsättningslöst. Varmt välkommen att höra av dig - vi ser fram emot att prata mer med dig!
Sök tjänsten via: https://clockworkpeople.se/for-jobbsokande/
Följ oss: www.linkedin.com/company/clockwork-skolbemanning www.facebook.com/skolbemanning
Få förslag på tjänster som passar dig: www.pedagogjobb.nu Ersättning
Fast l?n Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-25 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "17425". Omfattning
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Clockwork Bemanning & Rekrytering AB
(org.nr 556913-7325), http://www.clockworkpersonal.se Arbetsplats
Clockwork Skolbemanning & Rekrytering AB Kontakt
Felicia Chaipan Holmlund felicia.chaipan.holmlund@clwork.se Jobbnummer
9477037