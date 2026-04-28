Skolkurator 80%
Motala kommun, Enhet Skolgårda F-6 / Kuratorjobb / Motala Visa alla kuratorjobb i Motala
2026-04-28
, Vadstena
, Mjölby
, Karlsborg
, Linköping
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Motala kommun, Enhet Skolgårda F-6 i Motala
Vill du bli vår nya kollega? I Motala, Östergötlands sjöstad, är vi öppna, stolta och nyskapande. Vår kommun är rätt plats för att bidra, utvecklas och trivas. Med ett ansvarsfullt uppdrag anpassar vi oss till förändringar och agerar för utveckling av ett hållbart sjöstadsliv i Motala kommun.
Tillsammans gör vi livet bättre!
Verksamhet grundskola/anpassad grundskola är en del av Bildningsförvaltningen. Verksamheten omfattar 21 grundskolor samt anpassad grundskola och det totala antalet elever är ca 4500. Fyra av grundskolorna är högstadieskolor medan de övriga, med något enstaka undantag, omfattar åk F-6. I verksamheten ingår även fritidshem.
Vi gillar dig - och vi hjälper dig att utvecklas. Vår vision är att barn och vuxna tillsammans ska utvecklas till kreativa, positiva individer som väljer livsglädje. Därför erbjuder vi en bred och djup verksamhet där vi ger dig möjligheterna, oavsett vilka mål du har. Motala ska vara en attraktiv och innovativ del av östgötaregionen där det är enkelt att bo och verka. Det är också vår drivkraft inom bildningsförvaltningen.
Elevhälsans främsta uppgift är att arbeta förebyggande och hälsofrämjande för att skapa tillgängliga lärmiljöer som främjar barns och elevers lärande, hälsa och utveckling mot utbildningens mål. Vårt arbete omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. På skolorna finns det tillgång till kurator, psykolog, skolsköterska och skolläkare. Vidare finns specialpedagog och psykolog för att trygga samarbetet mellan skola och socialtjänst för särskilt utsatta barn.
Nu söker vi skolkurator där 60% av tjänsten är på Skolgårda skola F-9 och 20% på Zederslundsskolan åk 7-9. Resor i tjänsten förekommer.
Skolgårda skola (skolår F-9 och fritidshem) ligger i de anrika kvarteren runt Motala Verkstad, med närhet till centrum, Borenshults slussar och naturen. Skolgårda har valt att profilera sig med fokus på måluppfyllelse, trygghet och trivsel, och är inte utan anledning stolta över våra goda resultat! Vi har hög andel behörig personal och ett kollegium som stannar länge på arbetsplatsen. Detta gör att vi får en god kontinuitet för våra elever.
Zederslundsskolan är en 7-9 skola i centrala Motala med nära till kommunikationer. Vår skolidé:
* Vi lär som mest när vi mår som bäst
* En kultur där man är sedd och saknad
* Vi har höga förväntningar på varandra
* Det borde gå - en positiv grundinställning
* Alla är lika mycket värda
* Undervisning i ständig förbättring
Under skoldagen fördelas eleverna ofta i olika undervisningsgrupper i t ex kärnämnen och moderna språk. Vi har en hög andel behöriga lärare och arbetar i arbetslag och ämneslag för elevernas utveckling mot högre måluppfyllelse. Undervisningssalarna är välutrustade med projektorer och i vissa fall smartboards. Eleverna har varsin lånedator och arbetar med TEAMS som lärplattform. Elevdemokrati är viktigt på skolan med välutvecklat elevråd, klassråd och biblioteksråd. På skolan har vi ett fulltaligt elevhälsoteam där vi arbetar elevhälsofrämjande och samverkar kring våra elever för ökad närvaro och högre måluppfyllelse.
Skolkurator är en del av elevhälsoteamet på olika skolor och bidrar med psykosocial kompetens i det främjande, förebyggande och åtgärdande arbetet på individ-, grupp- och organisationsnivå. Skolkuratorn bidrar med kunskap om elevers hälsa, lärande och utveckling för att stödja elevers utveckling mot målen. Detta sker exempelvis genom att utreda elevers psykosociala situation för att bedöma behov av stöd och komma med förslag på åtgärder. Vidare ansvarar de för att utreda elevens sociala situation för elever somKVALIFIKATIONER
Formella kompetenser:
* Krav är att du har socionomutbildning.
* Du har B-körkort med egen bil för att kunna ta dig runt. Det finns möjlighet till bilavtal
* Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska
* Erfarenhet av kurativt arbete med målgruppen barn och ungdomar är meriterande
* Det är meriterande med påbyggnad som hälso- och sjukvårdskurator
Som skolkurator behöver du vara lugn, trygg, kunna stå för dina åsikter och ha mod att säga ifrån vid behov. Du har lätt för att skapa nya relationer och underhålla dem. Du tar initiativ i sociala sammanhang och samarbetar på ett lyhört sätt med andra människor. Du är flexibel och anpassningsbar utifrån situation samt arbetar tillsammans mot våra gemensamma mål.
Anställningsform: Tillsvidareanställning.
Arbetstid: Dagtid
Läs mer om våra förmåner och att arbeta i Motala kommun på motala.se/arbete.
För att läsa mer om kommunen i övrigt kan gå in på motala.se
Tillsättning sker under förutsättning av vederbörliga beslut.
Vänligen respektera att vi undanber oss all direktkontakt från bemannings- och rekryteringsföretag, som vi inte har avtal med, samt försäljare av ytterligare platsannonser. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-12 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C321518".
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Motala kommun
(org.nr 212000-2817)
591 86 MOTALA Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Motala kommun, Enhet Skolgårda F-6 Kontakt
Barn och elevhälsochef
Emma Malmquist emma.malmquist@motala.se 0141 22 56 22
9879412