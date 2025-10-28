Skoljurist
2025-10-28
Skoljurist se hit!
AcadeMedias gymnasieskolor består av 24 olika huvudmän för ca 150 gymnasieskolor över hela Sverige. Våra huvudkontor är centralt belägna i Stockholm och Göteborg. Avdelning för kvalitet och skoljuridik har till uppgift att stödja samtliga huvudmän och rektorer för våra gymnasieskolor i systematiskt kvalitetsarbete samt i att efterleva lagkraven i de författningar som styr utbildningsverksamheten.
Vi söker nu dig med erfarenhet inom skoljuridik som brinner för elevers rätt till en utbildning av god kvalitet i en trygg miljö!
Skoljuridikavdelningen utgör en garant för att våra elevers rättigheter tas tillvara. Dina arbetsuppgifter består till stor del av att utreda kränkningsanmälningar och klagomål mot utbildningen samt fungera som stöd för rektorer och verksamhetsledning i att efterleva skolförfattningarna.
För att lyckas i rollen behöver du vara noggrann utan att det påverkar din effektivitet. Det kan vara en hög inströmning av ärenden, varför det är viktigt med stresstålighet och ett flexibelt förhållningssätt till arbetet. Arbetet innebär en stor mängd kontakter med såväl personer som arbetar inom våra verksamheter, som med elever och vårdnadshavare. Vid brister i våra verksamheter finns du för att identifiera relevanta åtgärder så att skolförfattningarna följs på bästa sätt.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
• Registrera och utreda anmälningar om kränkande behandling samt klagomål mot utbildningen.
• Hjälpa verksamhetsledning och rektorer att identifiera relevanta åtgärder för att rätta till brister.
• Företräda huvudman gentemot skolmyndigheter och domstol.
• Stödjande och rådgivande funktion gentemot främst rektorer och skolchefer.
• Hålla i utbildningar och andra kompetensutvecklingsinsatser för att skapa djupare förståelse för de regler som styr skolan och elevernas rätt till utbildning.
• Samverka med övriga funktioner inom kvalitetsavdelningen.
• Utföra uppgifter av administrativ karaktär som förekommer vid skoljuridikavdelningen.
Om dig
Vi söker dig som är utbildad jurist med examen från juristprogrammet eller motsvarande. Vi ser gärna att du har flera års erfarenhet av att arbeta med skoljuridik, men även goda kunskaper i förvaltningsrätt, offentlighet och sekretess. Det är meriterande om du har arbetat vid kommun, statlig myndighet och/eller förvaltningsdomstol. Du har mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska samt är van vid att använda dator som ditt huvudsakliga arbetsredskap.
Som person tror vi att du är strukturerad, driven och trivs med att arbeta såväl självständigt som i team. Du är tydlig i din kommunikation och kan skapa ett förtroendeingivande och professionellt förhållningssätt till de olika intressenter du möter i arbetet. Ett genuint intresse för skolområdet är en förutsättning för att lyckas och trivas i rollen som skoljurist hos oss. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du har för tjänsten goda kunskaper i Office-paketet, där Word, Excel och Powerpoint kommer att vara viktiga arbetsverktyg.
Det här erbjuder vi dig
Avdelningen för kvalitet och skoljuridik består av målinriktade och engagerade medarbetare. Vi trivs med varandra och det vi gör vilket speglar sig i ett trevligt arbetsklimat. Dina kontaktytor i verksamheten är breda, samtidigt som ditt närmaste arbetsteam är litet och placerat vid våra båda huvudkontor i Göteborg och Stockholm. Du behöver därför trivas med att ha ett fåtal personer som dina närmaste kollegor och att digitala och hybridmöten är en del av din arbetsvardag. Resor i tjänsten förekommer.
AcadeMedias vision är att leda utvecklingen av framtidens utbildning. Vi är övertygade om att utbildning kan skapa förändring på riktigt, både för enskilda individer och för hela samhällen.
Tjänstens omfattning och placering
Tjänsten är en tillsvidareanställning på motsvarande 100%, med inledande provanställning om 6 månader. Din placering är vid något av våra huvudkontor i Stockholm eller Göteborg. Tillträde till tjänsten är omgående eller enligt överenskommelse. Du rapporterar närmast till chefen för skoljuridikavdelningen.
Är du den vi söker?
Välkommen att skicka in dina ansökningshandlingar innehållande CV och personligt brev där du motiverar varför du söker dig till just denna tjänst. Samtliga ansökningar hanteras via vårt rekryteringssystem och inga ansökningar kommer att hanteras via mail.
Vi är tacksamma att få din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är den 21 november. Intervjuer sker löpande under ansökningstiden, så vänta inte med din ansökan om du är intresserad!
Har du frågor om tjänsten, varmt välkommen att kontakta rekryterande chef Matilda Björlingson, matilda.bjorlingson@academedia.se
, 076-092 24 66.
Varmt välkommen med din ansökan!
