Skolhandläggare Luleå gymnasieskola - Luleå kommun, Buf Gymnasieskolan - Skolkonsulentjobb i Luleå

Luleå kommun, Buf Gymnasieskolan / Skolkonsulentjobb / Luleå2020-08-26Luleå förenar storstadens utbud med småstadens närhet. En hållbar kuststad i ständig utveckling med nytänkande näringsliv, universitet med forskning i världsklass, positivt samarbetsklimat och en naturnära livsmiljö som ger det bästa av alla årstider.Barn- och utbildningsförvaltningen. Skolan i Luleå - en nationell förebild. Våra ledstjärnor är;Engagemang och arbetsglädjeAnsvar, analys och resultatKompetensI centrala stan finns Luleå Gymnasieby som är ett campusområde med flera kvarter som samlar de flesta kommunala gymnasieutbildningarna med nästan 2300 elever. Eleverna i Luleå Gymnasieby skall ges förutsättningar för ett livslångt lärande genom att fokusera på kunskaper, delaktighet, ansvarstagande och ledarskap så att de förbereds för arbetslivet och som samhällsmedborgare i övrigt.På Kvarteret Kungsfågeln finns följande program:Bygg- och anläggningsprogrammetVVS- och fastighetsprogrammetIntroduktionsprogrammetEl- och energiprogrammetNaturvetenskapsprogrammetIndustritekniska programmetTeknikprogrammetRestaurang- och livsmedelsprogrammetVård- och omsorgsprogrammetKvarteret Kungsfågeln har 4 rektorsområden med tillsammans cirka 1100 elever. Vi erbjuder en kreativ och kunskapsinriktad skola med konstruktivt arbetsklimat bland elever och medarbetare, en mångkulturell skola med samverkan med olika aktörer.Verksamheten kännetecknas av kreativitet, dialog och engagemang med en tydlig styrning och ledning och ett aktivt systematiskt kvalitetsarbete i väl fungerande rektorsområden.Välkommen till oss!2020-08-26Skolhandläggare är en befattning hos Barn- och utbildningsförvaltningen som syftar till att stödja rektor i de alltmer komplexa krav som ställs utifrån skollagen. Skolhandläggaren ska vara ett kvalificerat administrativt stöd till rektor och till hjälp för hela organisationen. Tjänsten är en tjänst på Luleå gymnasieskola och i nuläget med placering på kvarteret Kungsfågeln.Du arbetar på uppdrag av rektor och ska tillgodose de krav som ställs enligt skollagen angående utredningar och undersökningar, elevärenden, elevskador/tillbud, protokoll, dokumentation, betygshantering, post/arkiv och diarium. I tjänsten ingår även att handlägga och jobba med vikariebeställning och andra beställningar, bistå vid systematiskt kvalitetsarbete, inköp, inackorderingstillägg, måltids- och reseersättningar, faktureringar, skolskjutsar, brandskydd och skyddsronder, uppdatera skolans infoskärmar och hemsida.Du har adekvat högskoleutbildning.Du är flexibel och har god samarbetsförmåga och kan hålla i många frågor samtidigt. Du har förmåga till struktur och organisation och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift. Vi kommer att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper.Meriterande om du har god kännedom om och erfarenhet av rektors och skolans uppdrag.ÖVRIGTVi erbjuder en trivsam arbetsmiljö, tillämpar rökfri arbetstid och stimulerande arbetsuppgifter. För att arbeta hos oss ska du dela Luleå kommuns gemensamma värdegrund där Engagemang, Ansvarstagande och Kompetens är ledorden.Om du erhåller befattningen ska du lämna in ett godkänt utdrag ur belastningsregistret.Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka, vi välkomnar medarbetare med olika bakgrund och arbetar för att våra arbetsplatser ska vara tillgängliga för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet deltid som en möjlighet.Du söker jobb hos oss via ett elektroniskt ansökningsformulär. Tillsättningen av tjänsten kommer grunda sig på de uppgifter du lämnar och därför är det av största vikt att du är noggrann när du fyller i din ansökan. Har du frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV kontakta www.offentligajobb.se eller 0771-101029.Vi undanber oss alla erbjudanden om jobbannonsering och rekryteringshjälp, Luleå kommun har ett kommunövergripande förhållningssätt och har avtal som samordnas av personalkontoret.Tips!Följ oss på Facebook - Jobba i Luleå kommunAlla våra lediga jobb finns på lulea.se/ledigajobbVaraktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde: snaras eller enligt överenskommelse. .Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-09-08Luleå kommun, Buf Gymnasieskolan5333364