Skogslärare
Region Östergötland / Gymnasielärarjobb (yrkesämnen) / Linköping Visa alla gymnasielärarjobb (yrkesämnen) i Linköping
2026-02-03
Region Östergötland driver tre skolor, vilka är samlade under Regionutvecklingsnämnden.
Vreta utbildningscentrum ligger strax utanför Linköping, Himmelstalunds utbildningscentrum är beläget i Norrköping, och Lunnevads folkhögskola ligger mellan Vikingstad och Mantorp.
Vid Vreta utbildningscentrum bedrivs Naturbruksprogrammets inriktningar lantbruk, hästhållning och skogsbruk, samt Fordons- och transportprogrammets transportinriktning samt Fordon och Transportprogrammets transportinriktning till Yrkesförare och riksrekryterande transportinriktning till Bärgningsförare. Nationell idrottsutbildning (NIU) erbjuds inom ridsport (dressyr eller hoppning). Yrkesvuxutbildningar samt yrkeshögskoleutbildningar finns inom lantbruk, hästhållning och skogsbruk. Anpassad gymnasieskola erbjuder det nationella programmet Skog, mark och djur.
Läs gärna mer om naturbruksskolorna på www.nbg.nu
samt om Lunnevads folkhögskola på www.lunnevad.se
Vårt erbjudande
För livet framåt. Region Östergötland har höga ambitioner och ett ansvarsfullt uppdrag. Det handlar om hälsa och vård, om vår regions utveckling och om dem som lever och vistas här. Vi vill fortsätta att vara i framkant, med vård, forskning och utbildning. Det handlar om att våga tänka nytt - och att ha de bästa medarbetarna. Därför erbjuder vi unika möjligheter till vidare lärande och satsar på moderna miljöer med effektiva system och verktyg.
Dina arbetsuppgifter
Vi behöver förstärka vårt team med en skogslärare. Uppdraget innebär att du ska undervisa elever på naturbruksprogrammets skogliga inriktning såväl teoretiskt som praktiskt. Exempel på ämnen som är aktuella är: Skogsvård, Naturbruk, Skogsproduktion, Natur och landskapsvård. Undervisning i andra ämnen som till exempel Motor- och röjmotorsåg och Skogsmaskiner kan förekomma beroende på din kompetens. Du ska ha lätt för att samarbeta och aktivt arbeta för skolans värdegrund.
Arbetsgrupp
Du kommer att organisatoriskt tillhöra Skogsenheten på Vreta Utbildningscentrum, som består av både lärare och instruktörer.
Om dig
Skoglig högskoleutbildning eller motsvarande samt ha förtrogenhet med moderna arbetsmetoder i skogsbruket. Lärarlegitimation är meriterande. Vi värdesätter om du har jobbat med ungdomar tidigare. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet för att utföra ovan beskrivna arbetsuppgifter. Du ska inneha lägst B-körkort.
Du ska ha ett stort intresse av att undervisa ungdomar och vill verka för att alla elever ges möjlighet att utvecklas utifrån sina förmågor. Du är pedagogiskt lagd och kan möta elever både individuellt och i grupp. Du är flexibel, målinriktad och kan ta egna initiativ. Du är duktig på att samarbeta och har ett professionellt förhållningssätt
Ansökan och anställning
Provanställning kan komma att tillämpas. Vi arbetar med löpande urval så skicka in din ansökan så snart möjligt.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
Varmt välkommen in med din ansökan! Om du behöver hjälp med att registrera i systemet, kontakta kundtjänst Stöd och service, 010-103 60 00, under kontorstid.
