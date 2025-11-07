Skogsförvaltare till drift och förvaltning
Som skogsförvaltare på Natur-och fritidsenheten, som är en del av avdelningen drift och förvaltning, arbetar du med att förvalta och utveckla Växjö kommuns skogar.
Som skogsförvaltare på Natur-och fritidsenheten, som är en del av avdelningen drift och förvaltning, arbetar du med att förvalta och utveckla Växjö kommuns skogar. Växjö kommun äger totalt 3700 ha skog varav 600 ha är naturreservat. Växjö kommun har tagit ett beslut i att arbeta med hyggesfritt skogsbruk och kommunens skogsinnehav är sedan många år FSC- och PEFC- certifierat.
Som skogsförvaltare arbetar du med att följa upp ekonomi och mål för skogen tillsammans med enhetschef och kollegor. Du uppdaterar skogsbruksplanen och utvecklar digitala lösningar särskilt fokus på att säkerställa GIS datan in i våra system och att utveckla den tillsammans med GIS verksamheten. Du identifierar och planerar långsiktiga strategier (bland annat hyggesfritt skogsbruk) och prioriteringar för all skog i dialog med övrig berörd personal. Du bevakar skogens intressen och deltar aktivt i planarbeten och markexploateringar. Du jobbar med att handlägga bidrag för planerade åtgärder i skogen (bevakning och ansökning). Analysera och utveckla skogsrelaterade processer och metoder med fokus på biologisk mångfald, effektivitet och ekonomi. Du ansvarar också för att ta fram skötselplaner tillsammans med berörd personal och för att följa upp de skogliga åtgärderna. Vi ser också att du är en viktig roll i utbildning och informationsspridning internt och externt om skogens möjligheter till ekosystemtjänster och betydelse i klimatanpassning.
Totalt arbetar 6 personer med drift av Växjö kommuns skogar (skogsarbetare). Du blir en del av detta team tillsammans med kommunekolog, parkförvaltare och skogsförvaltare (med en mer operativ roll). Du utgår ifrån sportfältet på Teleborg men kommer också delta i möten på kommunhuset eller i andra delar av verksamheten.Kvalifikationer
Du har lämplig högskole/universitetsexamen tex. jägmästare, skogsmästare eller annan utbildning som bedöms likvärdig. Du har mycket goda kunskaper av skoglig planering och förvaltning. Du är van IT-användare med goda kunskaper om relevanta IT/IS-system så som GIS och ser utveckling av digitala arbetssätt och verktyg som positivt. Du har goda kunskaper om skogsvårdslagen, naturvärdesbedömning och rekreationsvärden. Du har kunskaper och erfarenheter av ekonomisk uppföljning av skog och skogliga insatser. Meriterande om du har SYN-kurs enligt PEFS och FCS standarder, arbete på väg och utmärkningsansvarig. Du ska behärska språket i tal och skrift och krav på B-körkort.
Du är strukturerad och gillar utveckling och nya utmaningar. Du kan skapa goda relationer och är kommunikativ i din yrkesroll. Du visar ansvarstagande och noggrannhet för arbetsuppgifterna och vårt gemensamma uppdrag och du har förståelse för helheten. För att vi ska klara av våra uppgifter på ett effektivt sätt krävs det att du har hög samarbetsförmåga, både internt inom enheten och externt. Vi förutsätter att du möter förändringar i arbetet på ett positivt och konstruktivt sätt att du har förmåga att vara flexibel och förändringsbenägen.
Vår avdelning Drift och förvaltning bedriver serviceverksamhet, vilket förutsätter att vi har en känsla för och vilja till service. Det är viktigt med förståelse för mångfald och sociala kontakter. Du känner dig bekväm i det vi representerar och har förmågan att bemöta både kollegor och kommuninvånare med respekt och förståelse.
Hos Växjö kommun får du förmånen att arbeta i en grön och växande stad, med närhet till natur och sjöar. Vårt arbete är omväxlande och utmanande. Vi är många kompetenta kollegor som är måna om varandra i vardagen.
Växjö kommuns anställda ska spegla den mångfald som finns i kommunen. Vi välkomnar sökande oberoende av t ex ålder, kön och etnicitet.
