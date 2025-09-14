Skiftmekaniker
2025-09-14
Primary Products inom produktområdet Tube, Alleima, är en världsledande tillverkare av högt förädlade produkter i avancerade rostfria stål och speciallegeringar. Våra produkter och vår service bidrar till ökad produktivitet, processäkerhet och kostnadseffektivitet och tillsammans med våra kunder arbetar vi för att utvecklas och stå redo att möta framtidens behov på en ständigt växande global marknad. Är du intresserad av en utmanande och spännande roll där du lär känna stora delar av organisationen samt hitta innovativa lösningar på problem som uppstår
Driftnära Underhåll Borrstål 09 och Färdigställning 13 arbetar med målsättningen att utveckla och förbättra våra anläggningars prestanda och tillgänglighet, samtidigt som vi minskar de totala kostnaderna - alltid med säkerheten främst. Initiativ, innovation och ständiga förbättringar är vår vardag och vi har ambitionen och engagemanget att erbjuda teknisk expertis och leverera service i världsklass.
Din roll
Som skiftgående mekaniker ansvarar du för underhåll och reparationer av produktionsutrustning med syftet att öka eller upprätthålla driftssäkerheten, TAK-värde och kostnadseffektivitet. Du arbetar tillsammans med driftnära underhåll samt din närmsta kollega som är elektriker. Du utför både förebyggande och avhjälpande underhåll.
Dagliga arbetsuppgifter:
Säkerställer att ert arbete utförs med god kvalitet och enligt uppsatt prioriteringsordningen.
Arbetar i våra underhållssystem och för löpande dokumentation över utförda uppgifter digitalt för att möjliggöra tydliga rapporter och överlämningar till andra.
Delta i underhållsprojekt samt att planera och utföra underhållsåtgärder med hjälp av nödvändiga interna och externa kontakter.
Vid behov och i mån av tid arbetar du även med förebyggande underhåll.
Stödja planerings- och beredningsprocessen.
Skiftformen är för närvarande 5 skift.
Din Profil
Vi söker dig som har en mekanisk bakgrund med en teknisk gymnasieutbildning. Du har tidigare erfarenhet av arbete som underhållsmekaniker samt att de är meriterande om du har en god datavana. Du som person gillar att metodisk arbeta med felsökning tillsammans med din skiftgående elektriker. För denna tjänst måste du ha ett B-körkort. Meriterande är om du tidigare har arbetat med hydraulik, pneumatik, innehar truck/traverskort, gått kursen heta arbeten samt är välorienterad i ritningsläsning.
Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper som utmärks av att du är serviceinriktad och uppriktig. Du har förståelse och förmåga för att utföra systematiskt förbättringsarbete med syfte att höja anläggningseffektiviteten och är bra på att ta egna initiativ samtidigt som du har en mycket god samarbetsförmåga då du som skiftgående mekaniker hos oss har många kontaktytor. Du talar och skriver obehindrat på svenska samt engelska.
Vad du kan förvänta dig av oss
På Alleima är vi övertygade om att mångfald och inkludering leder till en bättre arbetsplats för våra anställda, vårt företag och våra kunder.
Vi bryr oss: Vi är stolta över det vi gör. Vi bryr oss om våra kunder, våra medarbetare, miljön, de samhällen där vi verkar och den framtid vi delar.
Vi levererar: Vi levererar på våra åtaganden, med ett lösningsorienterat tänkesätt gör vi det möjligt för våra kunder att vara deras allra bästa: effektivare, lönsammare och hållbarare
Vi utvecklas: Vi utvecklas ständigt. Tillsammans tar vi ledningen för att främja material, ambitioner, industrier, oss själva - och samhällen till det bättre.
Övrig information
För mer information om tjänsten är du välkommen att kontakta:
Martin Hansson, rekryterande chef, +46 70 616 39 10
För frågor angående rekryteringsprocessen, vänligen kontakta:
Sara Kühner, ansvarig rekryterare, +46 76 495 02 40Publiceringsdatum2025-09-14Facklig kontakt
Malin Löwenborg, IF Metall, 070 616 30 76
Välkommen med din ansökan senast 2025-10-12
På Alleima är vårt uppdrag mycket mer än att leverera högkvalitativa produkter, teknologi och processer - genom samarbete utvecklar vi de bästa lösningarna efter våra kunders behov och att det är så vi uppnår våra affärsmål är bästa sättet att beskriva vårt dagliga arbete. Med nyfikna medarbetare och säkerheten som vår första prioritet, skapar vi en arbetsmiljö där Du kan utvecklas både som person och i ditt arbete.
Med en tydlig riktning för vår resa, där vi nyttjar vår position som teknologiledare, progressiv affärspartner och där vi är drivande vad gäller hållbarhet, syftar vi till att bli ett ännu starkare bolag inom vår industri.
Är Du redo att anta denna utmaning tillsammans med oss? Följ med på vår resa! www.alleima.com Så ansöker du
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Alleima Tube AB
