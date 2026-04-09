Skiftgående automationselektriker
Essity AB (publ) / Elektrikerjobb / Falkenberg Visa alla elektrikerjobb i Falkenberg
2026-04-09
, Varberg
, Halmstad
, Laholm
, Båstad
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Essity AB (publ) i Falkenberg
, Härryda
, Mölndal
, Helsingborg
, Värnamo
eller i hela Sverige
Vill du arbeta i ett världsledande internationellt hälso- och hygienföretag med goda utvecklingsmöjligheter? Till vår fabrik i Falkenberg söker vi nu en skiftgående automationselektriker som är en lagspelare med erfarenhet av produktion. Är du den vi letar efter? Ta chansen och sök redan idag!
Essity är ett ledande globalt hygien- och hälsoföretag med varumärken som Libero, TENA, Libresse, Tork, Sorbact och JOBST. Vi erbjuder nu en spännande och utmanande möjlighet till dig som vill bidra med din kompetens, energi och kreativitet då vi söker en automationselektriker till vår fabrik i Falkenberg.
Essity i Falkenberg, med ca 360 anställda, kännetecknas av en modern och innovativ organisation, där du som medarbetare värderas högt. I vår högteknologiska maskinpark pågår teknikutveckling och uppgraderingsprojekt ständigt och större delen av vårt produktsortiment räknas till snabbrörliga konsumentvaror (FMCG). Här tillverkas barnblöjor och inkontinensprodukter, främst för de nordiska marknaderna samt Central- och Östeuropa.
Om rollen
Som skiftgående automationselektriker blir du en del av ett team på tre personer: två elektriker och en mekaniker. Tillsammans med dina arbetskamrater förser ni produktionsteam samt övrig fabrik med el-support och avancerad felsökning. Även visst förbättrings- och underhållsarbete ingår.
Arbetet är förlagt till femskift
Vem är du
Vi ser att du som söker har god samarbetsförmåga och kan ta egna initiativ. Som person är du praktiskt lagd, har kunskaper inom mekanik/elektronik och ett genuint teknikintresse. Dessutom tycker du om att arbeta självständigt, har lätt att strukturera ditt arbete och har viljan att utvecklas och lära nytt.
Vidare söker vi dig med:
Gymnasieutbildning eller motsvarande inom el/automation samt relevant arbetserfarenhet från industri, gärna processindustri.
Goda kunskaper i svenska, så väl muntligt som skriftligt. Goda kunskaper i engelska är meriterande.
Det är meriterande om du har kunskaper inom reglerteknik, drivteknik och PLC-programmering.Publiceringsdatum2026-04-09Så ansöker du
Låter det intressant? Om du är redo för utmaningen och tycker att detta låter som du - sök idag!
Observera att vi på grund av GDPR inte tar emot ansökningar via e-post. Använd länken till vår karriärsida för att skicka in din ansökan.
Vänligen observera att vi tillämpar bakgrundskontroller och drogtester i rekryteringsprocessen.
För ytterligare information om arbetet är du välkommen att kontakta:
Facklig kontaktperson för IF Metall:
Johan Svengren, (johan.svengren@essity.com
)
Vad vi erbjuder dig
Vårt syfte - Breaking Barriers to Well-being - ger mening åt allt vi gör. Att arbeta på Essity innebär en möjlighet att förbättra människors välbefinnande och att driva positiv förändring för samhället och miljön. Som medarbetare på Essity blir du en del av en organisation där du känner dig värdesatt, får stöd att växa och utmanas att skapa resultat i en öppen och samarbetsinriktad miljö. Innovate for Good | Excel Together | Be You with Us Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-22 Klicka på denna länk för att göra din ansökan
https://www.essity.se/karriar/jobb/job_posting-3-81935/ Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Essity AB (publ)
(org.nr 556325-5511)
Porsevägen 45
)
311 74 FALKENBERG Arbetsplats
Essity Hygiene and Health AB (Falkenberg) Jobbnummer
9844509