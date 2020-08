Skarpa individer sökes - Flytt & Förvaring Sverige AB - Städarjobb i Halmstad

Flytt & Förvaring Sverige AB / Städarjobb / Halmstad2020-08-242020-08-24Som städare/lokalvårdare ansvarar du för att våra kunders lokaler blir städade i enlighet med våra checklistor och krav från kunden. Vi kan erbjuda dig en tjänst mellan 25% - 100% beroende på din kunskap och erfarenhet.Arbetsuppgifter:Storstädning, Flyttstädning, hemstädning samt lokalvård och trapphusstädning. Arbetsuppgifterna styrs av kunds beställning och för att passa in hos oss ska man vara villig att arbeta på samtliga typer av uppdrag.Kan du dessutom arbeta med flyttuppdrag som vi också erbjuder är det MYCKET meriterande.Du ska vara ärlig, öppen och enkel i kommunikationen med oss och kund. Viktigt att du skall kunna strukturera ditt arbete och arbeta självständigt. Ibland finns arbetsledare med men ibland är du helt ensam och utför ett uppdrag. Det är då viktigt att kunna hantera frihet under ansvar.Vi är idag ett härligt gäng med 40% tjejer och 60% killar som samtliga är involverade i vara två huvudverksamheter som är Flytt & Städ.Vill du vara med i vårt team så tveka inte att skicka in en ansökan.Skicka din ansökan med cv och ett kort brev till Flytt & Förvaring Sverige AB på e-mail: hej@flytten.nu Du ska vilja arbeta inom städningVara noggrannServiceinriktadPunktligGlad och positivLön enligt kollektivavtal.Sista dag att ansöka är 2020-09-30Tillträde efter överenskommelse.Vid frågor ring vår Heart Manager Alban Qitaku 010-750 05 56Sista dag att ansöka är 2020-09-30Flytt & Förvaring Sverige ABBroddesonsgatan 63A30234 Halmstad5331678