Skåpbilschaufför, Veddesta
PostNord Sverige AB / Fordonsförarjobb / Järfälla Visa alla fordonsförarjobb i Järfälla
2025-09-04
Vi hanterar mer än leveranser, vi hanterar mening. PostNord är Sveriges kanske mest kända varumärke - och vi finns överallt. Det finns en stark drivkraft och vilja att ta brevet eller paketet ända fram. Vi är länken mellan människor och företag, och har en ambition att genom vårt jobb göra vardagen enklare för alla i Sverige.
Du & Vi & Jobbet
Som skåpbilschaufför hos PostNord är du oersättlig. Du hittar vägen och ditt jobb är en resa mot klimatneutrala godstransporter. Transporter är ett måste för att nå hela Sverige och vi tar ansvar från söder till norr, från landsbygd till storstad. Vi arbetar målmedvetet för att minska vår miljöbelastning och du kommer att vara en viktig del av detta genom att bland annat att utbildas i sparsam körning. Tillsammans jobbar vi för att bli fossilfria år 2030.
Den här tjänsten är en tillsvidareanställning med en sysselsättningsgrad på 75% med omgående start. Dina arbetstider kommer att vara förlagda på kvällstid, tisdag till fredag samt på dagtid under lördag. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Du kommer att utgå från Elektronikhöjden 4, Järfälla.
Vad du kommer att göra
- Lastning, hämtning och distribution av paket.
- Möta våra kunder, där de är. Oavsett om de är ombud, privat- eller företagskunder.
Vem du är
- Nyfiken och självgående: En stor del av jobbet gör du ensam, men lagandan är viktig.
- Tålmodig & trygg: Livet på väg är en blandning av lugn och stress. Du håller balansen.
- Ordningsam: Smart packning (tänk pussel) förberedelser och leverans är nyckelord. Liksom ordning och punktlighet. Våra kunder ska kunna räkna med att du och deras försändelser kommer i tid.
- Har god fysik: Ja, du är stillasittande under färd, men behöver kunna ta i vid hämtning och lämning. För detta behöver du ha en god styrka och rörlighet.
- Anpassningsbar: Oplanerade saker kräver flexibilitet.
- Serviceinriktad: Kundrelationer behöver rätt attityd och känsla.
- Du är unik: Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Vad du tar med dig
- Gymnasieexamen
- B-körkort samt vana av att köra bil
- Svenska i tal och skrift
- God kundservice- och kommunikationsförmåga
- Positiv attityd och en förmåga att hitta lösningar
Varför vi finns
PostNord är ett av Sveriges äldsta och största företag och vi har ett viktigt samhällsuppdrag, att säkerställa postservice till företag och privatpersoner i hela Sverige. Vi är i en ständig transformation och arbetar konsekvent med att utveckla både vårt erbjudande och våra medarbetare. Som den ledande leverantören av kommunikationslösningar till, från och inom Sverige förenklar vi vardagen för människor. Hos oss arbetar människor med olika bakgrund och erfarenheter och du blir en del av en arbetsplats som aktivt arbetar med mångfald. Vi är PostNord - ett fantastiskt företag att jobba och växa med. Läs mer på postnord.se.
Vad väntar du på?
Du ansöker genom att klicka på "Ansök nu" och bifoga ditt CV. Se till att ha betyg redo från gymnasiet alternativ från högre utbildning när du påbörjar ansökan, dessa ska laddas upp i din ansökan och är viktigt för att du ska kunna gå vidare i processen. Om du har frågor om rekryteringsprocessen eller tjänsten, kontakta oss på karriar@postnord.com
. Observera att vi inte tar emot ansökningar via mail.
Rekrytering för denna tjänst sker löpande vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så skicka gärna in din ansökan så snart som möjligt. För Fackliga kontaktpersoner se Facklig kontakt | PostNord.
Dygnet runt är vi på väg - från en människa till en annan, från ett företag till ett annat. Varje dag levererar vi över 4,5 miljoner brev och 600 000 paket. Varje försändelse är viktig - post, paket och logistik möjliggör relationer och affärer. Här får du vara med och påverka!
PostNord är den ledande leverantören av paket- och logistiktjänster till, från och inom Norden. Vi är över 26 500 medarbetare och som en av Nordens största arbetsgivare tar vi ett stort socialt ansvar. Vi erbjuder en attraktiv och utvecklande arbetsplats där medarbetarna kan växa och trivas. Hos oss får du schyssta arbetsvillkor enligt kollektivavtal, tjänstepension, friskvårdsbidrag och andra förmåner via vår egen personalstiftelse PostNord Plus. Vi prioriterar både våra kunder och våra medarbetare där vi tror att utvecklings- och karriärmöjligheter är grunden för att vara en attraktiv arbetsplats för anställda och helhetsleverantör för våra kunder.
