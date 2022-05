Skadereglerare till Skadeavdelning inom persontransporter

Rp Rekrytering Bemanning AB / Maskiningenjörsjobb / Stockholm

2022-05-29



Prenumerera på nya jobb hos Rp Rekrytering Bemanning AB

SNABBFAKTA:Omfattning: HeltidArbetstider: Mån - fre kl 8-17Ort: SicklaStartdatum: OmgåendeAnställningsform: Allmän visstidsanställningDIN FRAMTIDA ARBETSPLATS ÄR:Koncernen är en av de största leverantörerna av persontransporter i Europa. De har över 46 000 anställda och mer än 2 miljarder levererade resor per år över 14 europeiska länder. I Sverige hjälper dem cirka 170 miljoner resenärer varje år att komma fram till sina resmål.HUR SER EN VANLIG DAG UT?/DIN ROLL:Du kommer arbeta i ett team på 3 personer. Det är en stor koncern och finns stora utvecklingsmöjligheter på företaget. Här finns det möjlighet att jobba hemifrån 2-3 dagar i veckan.Som Skadereglerare kommer dina huvudsakliga arbetsuppgifter innebära att ta emot och behandla skadeanmälningar där företagets bussar, tåg och spårvagnar har varit inblandade i en incident för att utreda och tolka begreppet skada i följd av trafik. Du kommer även proaktivt sköta regresser mot vållande parts försäkringsbolag.Du kommer ha kontakt med kunder, verkstäder och andra avdelningar via telefon och mejl. Utifrån försäkringsvillkor, skadeståndslagen och andra därtill hörande lagar och regler, utreder och bedömer du om kunderna har rätt till ersättning.VEM ÄR DU?Som person är du proaktiv, självgående, kostnadsmedveten och har en utpräglad servicekänsla. Du behöver vara en god kommunikatör i både tal och skrift samt kunna resonera och bemöta kunder på ett pedagogiskt och trevligt sätt. Vidare är du stresstålig, ansvarsfull samt har ett stort driv för att lösa problem. Du har ett effektivt arbetssätt och en god systemvana.Viktigt för tjänsten:Flerårig erfarenhet av skaderegleringMycket goda kunskaper i OfficeTalar och skriver obehindrat på svenska och engelskaMeriterande:Erfarenhet av att hantera Motorskador och PersonskadorDu har genomgått någon av branschens miniminorms utbildningarVAD ERBJUDER VI?Som anställd på Bara Posten Bemanning får du en konsultchef som blir ditt bollplank och coach under hela anställningen. Som konsult blir du också en del i vårt konsultnätverk RPB Insights. RPB Insights ger dig utbildning och utveckling i form av föreläsningar, workshops, nätverksträffar och andra sociala tillställningar. Det ger dig också en möjlighet att träffa andra konsulter. Vi erbjuder alla våra konsulter friskvård.ÖVRIG INFORMATIONDen här rekryteringsprocessen hanteras av Bara Posten Bemanning och vår kunds önskemål är att alla samtal och mail kring tjänsten går till oss. Du kommer att vara anställd av oss på Ryska Posten Bemanning och blir uthyrd till vår kund.Sök tjänsten genom att klicka på Ansök nedan. Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals och intervjufasen.Vi tar inte emot ansökningar via mail men har du specifika frågor kring tjänsten besvaras dessa på rekrytering@rpbemanning.se OM BARA POSTEN BEMANNINGBara Posten Bemanning erbjuder bemanning- och rekryteringslösningar med fokus på kontorsnära tjänster såsom reception, kontorsservice, administration samt tjänster inom ekonomiområdet. Bara Posten Bemanning riktar sig till företag som värdesätter god service och möjligheten att arbeta med duktiga och lösningsorienterade människor.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2022-05-29Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2022-11-15Rp Rekrytering Bemanning AB6691482