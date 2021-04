Skaderådgivare till Toveks Bil i Lund - Toveks Bil i Syd AB - Inköpar- och marknadsjobb i Lund

Toveks Bil i Syd AB / Inköpar- och marknadsjobb / Lund2021-04-08Nu söker vi en skaderådgivare till Toveks Bil och vår Audi-skadeverkstad i Lund.Vi är ett familjeföretag i första generationen med verksamhet inom bilhandel och service. Toveks Bil grundades 1994 av Gregor Tovek, som fortfarande är huvudägare. Vi är totalt ca 730 anställda inom koncernen och omsätter ca 4,2 MDR. Vi har anläggningar på 18 orter i Västsverige och är återförsäljare för Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Volkswagen Transportbilar samt Scania och Roelofsen hästlastbilar.Vi bedriver verksamhet inom tre olika bolag, men under ett gemensamt varumärke - Toveks Bil.Som skaderådgivare hos oss är du bokstavligen spindeln i nätet på vår skadeverkstad där du har kontakt med kunder, skadetekniker och skadeverkstadschef. Du kommer ha daglig kundkontakt, både i vår kundmottagning men också via telefon och mail. Vidare kommer du att skadebesiktiga kunders bilar, skicka kalkyler till försäkringsbolagen, räkna på kostnader, presentera kostnadsförslag till kund, planera in arbeten i verkstaden samt ta emot och lämna ut bilar. Dator och telefon är dina främsta arbetsverktyg och du trivs med att jobba i högt tempo samt har uthålligheten som krävs för att hantera många samtidiga arbetsuppgifter.Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter. Du bör ha goda fordonstekniska kunskaper samt förstå flödet i en skadeverkstad. Det är mycket meriterande om du har erfarenhet av Cabas. B-körkort är ett krav.Som person tror vi att du är en lagspelare, har stark kundservicekänsla, gärna bil/teknikintresse och alltid är beredd att stötta dina kollegor med att sätta kunden i främsta rummet. Du är noggrann, organiserad, kan arbeta under tidvis press och har stor ansvarskänsla. Vår målsättning är att våra kunder ska få ett genuint trevligt, professionellt och korrekt bemötande.Hos oss får du tryggheten av att vara en del i ett stort företag med goda utvecklingsmöjligheter i en kultur som präglas av driv, integritet och hållbarhet. Vi erbjuder förmåner, i form av uppskattade personalrabatter och friskvårdsbidrag då vi värnar om våra anställdas hälsa. Tillsammans på Toveks Bil vill vi vara våra kunders naturliga val samtidigt som vi har roligt på jobbet och trivs med det vi gör. Vi tror att du som passar in hos oss är en lagspelare och mån om att både du och dina kollegor gör ett bra jobb tillsammans.Tillträde: Snarast, enligt överenskommelseLön: fast månadslönArbetsort: LundOmfattning: heltidTjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så var gärna snabb in med din ansökan.Vi är ett familjeföretag med ett motto - Hela vägen! Vi ser vår personal som vår framgångsfaktor och hos oss ska du utvecklas och utmanas i din yrkesroll. Du har ett välmående företag och starka varumärken i ryggen och kompetenta kollegor att jobba sida vid sida med. Vi är en stor, men samtidigt enkel, okomplicerad och familjär organisation där vi är nära till beslut. Vår verksamhet präglas och styrs mycket av våra oerhört starka varumärken, som alla är marknadsledande inom sina segment. Bra egenskaper för att trivas hos oss är positivitet, initiativtagande, sunt förnuft och vilja att vara en del i det vinnande laget.Varaktighet, arbetstidHeltid Tillsvidare2021-04-08Fast månads- vecko- eller timlönSista dag att ansöka är 2021-05-06Toveks Bil i Syd AB5678883