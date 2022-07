Sjuksköterskor till Kardiologiavdelning i Trelleborg

Gör skillnad. Varje dag.Vi på Kardiologiavdelningen i Trelleborg är i en ständig utveckling och expansion och behöver därför dig som vill vara med i vår utveckling av vår verksamhet. Här lägger vi stort fokus på patienten för en trygg och säker vård.På Kardiologiavdelningen i Trelleborg har vi under våren 2020 arbetat för att skapa en hållbar och trygg arbetsplats. Vi har genom hårt arbete lyckats skapa en avdelning som faktiskt växer och som nu är redo att expandera ytterligare. Vi kan erbjuda dig en förkortad veckoarbetstid, gedigen introduktion, mentorskap, avsatt och schemalagd tid för utbildning, friskvård på arbetstid, mindre antal patienter per team och en helt ny enhet att jobba på med toppmodern medicinskt teknisk utrustning och mycket fler möjligheter för förbättring.Här kan du läsa mer om oss på kardiologiavdelningen:Satsning på kunskap ska locka personal (vardfokus.se): https://bit.ly/3mOYz9A Yoga och träning vände negativ trend på kardiologen (trelleborgsallehanda.se): https://bit.ly/2WIt0DR Hållbarhet och patienter i centrum (framtidens karriär- sjuksköterska) Hållbarhet och patienter i centrum - Framtidens karriär sjuksköterska (sjukskoterskekarriar.se)Följ oss gärna på Instagram: http://www.instagram.com/kardiologentrelleborg/ Du kan också följa med bakom kulisserna och träffa oss som arbetar på Lasarettet Trelleborg: https://bcove.video/2S1hqi2 2022-07-29I rollen som sjuksköterska hos oss kommer du att vara arbetsledaren i teamet kring vården av våra kardiologiska patienter. Här kommer du att erbjudas utbildning och kompetensutveckling för att på ett säkert sätt kunna hantera kardiologiska komplexa patienter, akut omhändertagande av kardiologisk patient samt medicinsktekniskt förfarande.Våra patienter vårdas hos oss för hjärtinfarkt, kranskärlssjukdomar, blodtrycks- och rytmrubbningar, hjärtinsufficiens och mycket mer. Vi har ett nära samarbete med akuten Lasarettet Trelleborg då alla våra patienter kommer via akuten till oss.Väljer du att komma till oss så kommer vi att erbjuda dig en arbetsplats där du känner att du får tid till kompetensutveckling och utbildning. Du kommer att få vara med och påverka samt utveckla enheten, samtidigt som du kommer att känna att du har ork även efter jobbet. Vårt mål är att du som sjuksköterska ska vårda ett mindre antal patienter i ditt team för att du ska känna tillfredsställelse och trygghet i att du får utföra ditt arbete på ett säkert och evidensbaserat sätt. Vi har en stark övertygelse om att detta är ett bra sätt att arbeta på och det har visat sig fungera.Vi söker dig som uppskattar den breda kompetensen som det lilla lasarettet har att erbjuda. Vi vill att du skall värdesätta att arbeta värdegrundsbaserat, patientsäkert och tillitsfullt. Ditt arbete präglas av eget ansvar, delaktighet och du bidrar till ett positivt arbetsklimat. Därtill har du god samarbetsförmåga och du tycker om det lite snabbare akuta flödet. Du vågar ställa frågor och ta hjälp av dina kollegor om situationen så kräver. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.När det kommer till de formella kraven är du legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten.I denna rekrytering sker löpande urval. Vi ser fram emot att få läsa din ansökan!ÖVRIGTRegion Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.Skånes universitetssjukvård är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar och består av Skånes universitetssjukhus, som finns i Lund och Malmö, samt sjukhusen i Trelleborg, Landskrona och Ystad. Skånes universitetssjukvård erbjuder vård, forskning och utbildning på nationell, regional och internationell nivå. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation, där våra 13 500 medarbetare driver och utvecklar hälso- och sjukvård i livets alla skeden tillsammans med våra patienter och deras närstående. Välkommen!På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde sker enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2022-08-16Region Skåne, Lasarettet i Trelleborg6847863