Sjuksköterskor till fartfyllt korttidsboende

Göteborgs kommun / Sjuksköterskejobb / Göteborg2020-08-26Stadsdelsförvaltningen Västra Göteborg omfattar Södra Skärgården, Tynnered och Älvsborg och är en kustnära stadsdel med ca 52 000 invånare. Stadsdelens främsta uppdrag är att erbjuda invånarna tjänster och service inom bl a förskola, skola, kultur, fritid, individ- och familjeomsorg samt omsorg för äldre och funktionshindrade. Förvaltningen har ca 3500 anställda. Vi arbetar utifrån synsättet att mångfald och jämn könsfördelning ökar kvaliteten på de tjänster som SDF Västra Göteborg erbjuder.2020-08-26Är det du som ger patienten bästa möjliga vård i en miljö med högt tempo? Vårt härliga och engagerade team i Västra Göteborg söker nya kollegor till Toftaåsens äldrecenter.Såhär beskriver sjuksköterskorna Elina, Ingrid och Johanna sin arbetsplats:"För att jobba på Toftaåsen behöver man gilla fart för det är som ett mellanting av sjukhus och äldreboende. Tempot och den stora variationen av patienter gör också att jag lär mig mycket.""Vi har det trevligt tillsammans. Vi hjälper och stöttar varandra.""Det är roligt och omväxlande att jobba på Toftaåsen och man lär sig nya saker hela tiden."Förutom de sedvanliga sjuksköterskeuppgifterna ansvarar du för att samordna och planera hälso- och sjukvården för den enskilda. I arbetet ingår bedömning, planering och uppföljning av medicinska behandlings- och omvårdnadsinsatser. Som sjuksköterska ansvarar du för att handleda och delegera omsorgspersonalen.Med anledning av Covid-19 har vi under sommaren genomfört ett systematiskt smittspårningsarbete med ett gott resultat. Vi har satt in extra skyddsåtgärder och är rutinerade att hantera skyddsutrustning enligt arbetsmiljöverket. Trots rådande situation har vi haft en god arbetsmiljö under sommaren. Alla sjuksköterskor som önskat har fått 4 veckors sammanhängande semester.Läs gärna mer i artikel:Lyssna gärna på inslag i P4:Vi arbetar aktivt med struktur, rutiner och vår arbetsmiljö. Exempel på förbättringsarbeten som genomförts är att vi numera har en apotekare som arbetar med att kvalitetssäkra och effektivisera läkemedelshanteringen. Läs gärna mer i artikel:Vi söker nu fler kollegor till vår grupp som vill vara med och påverka i vårt fortsatta arbete med förbättringar och utvecklingsfrågor!Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbete.Som person söker vi dig som är nyfiken, engagerad och tar ansvar för ditt arbete. Du behöver ha förmågan att självständigt planera och prioritera dina arbetsuppgifter på ett effektivt sätt. Du är vidare flexibel, har en god samarbetsförmåga samt har en positiv inställning och bidrar till en god arbetsmiljö för hela gruppen.Vid frågor om tjänsten kontakta enhetschef Jeanette Nooralii, 031-366 56 66.ÖVRIGTGöteborgs Stad är en av Sveriges största arbetsgivare. Vårt uppdrag är att skapa en bra vardag för Göteborgs invånare, besökare och företagare. Som medarbetare i staden har du en trygg anställning med många karriärvägar där du får möjlighet till intressanta och meningsfulla arbetsuppgifter.Göteborgs Stad arbetar aktivt för att främja lika rättigheter och möjligheter samt att motverka diskriminering. Vi i Västra Göteborg vill att alla våra medarbetare ska vara delaktiga i att skapa arbetsplatser som genomsyras av respekt, jämställdhet, medinflytande, arbetsglädje och utveckling.I Västra Göteborg arbetar vi för att arbetsmiljön ska vara god och hälsofrämjande. Som anställd erbjuds du bland annat friskvårdsbidrag och cykelförmån.Då vi inför denna rekrytering redan tagit ställning till de rekryteringskanaler vi önskar använda undanbeder vi oss vänligen men bestämt att bli kontaktade för ytterligare erbjudanden om kompetensförmedling, annonserings- och rekryteringshjälp.Varaktighet, arbetstidHeltid. Schema. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2020-09-09Göteborgs kommun5333989