Sjuksköterskor, tidvis anställning
Sjuksköterskor för tidvis anställning vid Jämtlands Fältjägarkår, I 21
Vi söker nu flera sjuksköterskor för en spännande och varierad tjänst med placering vid Jämtlands Fältjägarkår i Östersund. Vi söker dig som vill arbeta i en utmanande miljö där din medicinska kompetens i kombination med militära kunskaper behövs inom armén och norrlandsinfanteriet. Här får du möjlighet att arbeta med sjukvård i fält, delta i medicinska insatser under krävande förhållanden och bidra till utbildning och utveckling av sjukvården inom norrlandsinfanteriet och Försvarsmakten.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som sjuksköterska ska du med utgångspunkt från patientens individuella behov och ibland komplexa skador, ansvara för patientens omvårdnad under pressade arbetsförhållanden där även arbetsmiljön kan vara fysiskt och psykiskt utmanande. Arbetet bedrivs prehospitalt och ställer således stora krav på fältmässighet och vana att vara utomhus under en längre tid under synnerligen primitiva förhållanden. Vidare arbetar du tillsammans med olika personalkategorier vilket ställer krav på att vara lyhörd för att ni tillsammans ska kunna lösa era uppgifter.
Tjänsten som sjuksköterska innebär dels att du utbildar våra värnpliktiga soldater i sjukvårdstjänst, men även att du övar i din krigsbefattning som sjuksköterska i en sjukvårdsgrupp eller en förbandsplats.
Försvarsmaktens fokus är att utbilda krigsförband, vilket innebär att nationell tjänst är det prioriterade. Dock kan vissa övningar, men även insatser internationellt vara aktuellt på sikt. I yrkesrollen ingår militär utbildning inklusive stridsutbildning i syfte att kunna skydda och försvara den egna gruppen och patienter.
För dig utan tidigare militär utbildning kommer förbandet tillsammans med dig sätta upp en utbildningsplan så att du kommer kunna verka tillsammans med övriga förbandet.
Kvalifikationer
Legitimerad sjuksköterska
God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på engelska och svenska
Fullt frisk och uppfyller kraven i FMFysS
B-körkort manuell växellåda
Meriterande
Militär grundutbildning såsom fullgjord värnplikt, Grundläggande Soldatutbildning för Internationell tjänst (GSU INT), Grundläggande Militär Utbildning (GMU) eller Grundläggande Soldatutbildning (GSU)
Tidigare militär utlandstjänstgöring
Specialistutbildning inom ambulans, akutsjukvård, intensivvård eller anestesi
Erfarenhet av prehospitalt arbete
Anställning inom akutsjukvården i Jämtland
Vi söker dig som är prestigelös men säker på din förmåga. Du är flexibel vilket gör att du snabbt kan anpassa dig till olika situationer, miljöer och arbetskonstellationer. Tjänsten som legitimerad personal i ett krigsförband innebär att du till stor del kommer att verka även som soldat när du går i din krigsbefattning. Din samarbetsförmåga är viktig då du kommer att dela övriga soldaters situation dygnets alla timmar, under alla väderförhållanden. Du vill lära ut och förmedla kunskap, detta kommer att komma till pass både när du verkar som instruktör, handleder soldater under praktik inom sjukvården samt går i din krigsbefattning. Du strävar efter att kontinuerligt utvecklas i din yrkesroll och verka för att förbandet kan lösa sina tilldelade uppgifter. Mycket stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Övrig information
Anställningsform: Tidvis
Sysselsättningsgrad: Deltid
Resor såväl nationellt som internationellt kan förekomma liksom tjänstgöring kvällar och helger
Arbetsort: Östersund
Tillträdesdatum: Enligt överenskommelse
Lön: Individuell lönesättning
Anställningen innebär en krigsplacering på I 21 Västernorrlands regemente
För att myndighetens uppdrag ska vara framgångsrikt förutsätts att alla medarbetare uppträder enligt den värdegrund som finns. Försvarsmaktens värdegrund slår vakt om alla människors lika värde, rättvisa och jämlikhet och främjar demokrati och mänskliga rättigheter.
Upplysningar om befattningen
Rikard Andersson Chef sjukvårdsplutonen som nås via Försvarsmaktens växel på 063-55 90 00 eller på 0730 520 366
Fackliga företrädare
SACO: 08-613 48 00
SEKO: 0770-457 900
Officersförbundet: 08-440 83 30 Så ansöker du
Välkommen med din ansökan senast 2025-09-22. Din ansökan bör innehålla CV samt ansökningsbrev där du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.
Ansökningar till denna befattning kommer endast tas emot via Försvarsmaktens webbplats.
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:
2022 återetablerades Västernorrlands regemente med Jämtlands fältjägarkår, I 21. Ett nytt regemente med månghundraåriga traditioner i Västernorrland och Jämtland. Hos oss får du möjlighet att vara med om någonting unikt, återetableringen av ett regemente i Nedre Norrland.
I 21 har idag verksamhet i Sollefteå, Östersund och Härnösand och har ansvar för Garnison Nedre Norrland. I Sollefteå finns Regementsstab (med personal i både Sollefteå och Östersund) och Ångermanlands infanteribataljon. I Östersund finns Jämtlands fältjägarkår. Därutöver finns Garnisonsstödsenhet, Försvarshälsa och Logistikenhet med verksamhet i Sollefteå, Östersund och Härnösand.
Vid Ångermanlands infanteribataljon och Jämtlands fältjägarkår utbildar vi värnpliktiga soldater för tjänstgöring i det nya moderna infanteriet under vår stolta devis "Från fjäll till hav, för försvaret av Nedre Norrland".
I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärmöjlighet, friskvård och bra balans mellan arbete och privatliv.
Försvarsmakten ger dig möjlighet att utvecklas som människa och växa i din professionella roll. Vi är en ansvarstagande arbetsgivare och har en öppen organisation där vi ställer upp för varandra.
En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap. Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.
Till ansökan om anställning ska CV och personligt brev bifogas. Om du går vidare i anställningsprocessen ska alltid vidimerade kopior av betyg och intyg uppvisas.
