Sjuksköterska timvikariat till 1177
Region Gävleborg, VO Digital vård / Sjuksköterskejobb / Gävle Visa alla sjuksköterskejobb i Gävle
2025-12-16
, Älvkarleby
, Sandviken
, Ockelbo
, Ovanåker
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Gävleborg, VO Digital vård i Gävle
, Bollnäs
, Hudiksvall
eller i hela Sverige
Till oss på 1177 välkomnas människor i livets alla skeden för rådgivning, medicinsk bedömning, hänvisning till rätt vårdnivå och övrig hälso- och sjukvårdsinformation. Våra kontor finns idag i Bollnäs, Gävle och Söderhamn. Efter avslutad introduktion, som sker på vårt kontor i Gävle och Bollnäs, kan distansarbete komma att erbjudas. Publiceringsdatum2025-12-16Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska på 1177 är du första kontakten för patienter som söker råd och stöd. Du ger professionell bedömning, vägledning och trygghet via telefon och digitala kanaler, alltid med fokus på kvalitet och omtanke. Vi bedriver dygnet runt verksamhet vilket innebär att arbetstiden är förlagd till dag, kväll och natt. Du skall kunna arbeta varannan helg och ett par kvällar i veckan.
Som sjuksköterska hos oss kommer du bland annat att
• ge egenvårdsråd och hänvisa till lämpliga vårdnivåer
• genomföra medicinska bedömningar
• ge metodisk och strukturerad rådgivning.
Hos oss får du
• ett stimulerande och givande arbete
• arbeta i trygg arbetsgrupp där det alltid finns någon att rådfråga
• möjlighet till att arbeta på distans.
Som sjuksköterska hos oss är det avgörande att du hanterar vår samtalsprocess och för samtalet med den inringande i rätt riktning. Du är lyhörd, lyssnar in och hjälper personen vidare i sitt ärende utifrån din kompetens. Olika människor med olika förutsättningar och sinnestillstånd hör av sig till oss och det är viktigt att du är lugn, förmedlar trygghet och behåller ett realistiskt perspektiv i pressade lägen.
Vidare arbetar vi i många olika IT-system som du behöver hantera. Som med all teknologi händer det att problem uppstår och då är du inte rädd för att söka efter lösningar. Vi på 1177 har en betydande roll för övrig hälso- och sjukvård och det är därför viktigt att du i din roll ser till det större perspektivet. Hur vi agerar sätter prägeln för människors upplevelse av vägen in till vården och det är därför avgörande att vi både ser till hela människan men också till organisationens förutsättningar i stort.
I rollen som sjuksköterska ska du
• inneha svensk sjuksköterskelegitimation.
För den här tjänsten är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i rollen som sjuksköterska och/eller i telefonrådgivning.
Varmt välkommen med din ansökan redan idag!
ÖVRIGT
Med 7 500 medarbetare är vi länets största arbetsgivare. Det ger oss styrka att driva utvecklingen framåt för ett livskraftigt Gävleborg. Vårt uppdrag är spännande och komplext. Oavsett vilken roll du har hos oss hjälper du invånarna i länet och gör nytta i samhället. Vi ligger i framkant i samhällsutvecklingen och satsar på att du som medarbetare ska få växa och utvecklas. Hos oss får du använda hela din kraft för att tillsammans med dina kollegor skapa framtidens Gävleborg.
Hälso- och sjukvårdsnämndförvaltningens cirka 6500 medarbetare arbetar tillsammans för att ge länets invånare de bästa förutsättningarna för ett aktivt liv med ökad livskvalitet. Genom att tillhandahålla god och nära vård i hela länet lägger vi grunden för ett starkt och friskt Gävleborg.
