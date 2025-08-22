Sjuksköterska till Vretaliden vårdboende
2025-08-22
Tjänsten är placerad inom Vård- och omsorgsförvaltningen som är en av åtta förvaltningar i Linköpings kommun. Vård- och omsorgsförvaltningen ansvarar för kommunens äldreomsorg, hälso- och sjukvård, myndighetsutövning, beställning av insatser samt bedriver vård och omsorg i egen regi. Vi arbetar kvalitetsmedvetet och professionellt för att göra varje dag så bra som möjligt för Linköpingsbor som behöver oss.Vill du förbättra vardagen, framtiden och livskvaliteten för Linköpingsborna? Hos oss kan du kombinera viktiga uppdrag med en meningsfull vardag. Välkommen till oss! Publiceringsdatum2025-08-22Arbetsuppgifter
En arbetsvecka hos oss erbjuder en blandning av uppgifter. Du arbetar nära patienterna och har en tät dialog med omvårdnadspersonalen likväl som verksamhetschefen. Du ansvarar för att följa patientens allmäntillstånd och leda sjukvårdsarbetet genom att göra självständiga bedömningar, planera åtgärder och genomföra uppföljningar av patienterna. I arbetet ingår bland annat att dela mediciner, säkerställa uppdaterade medicinlistor, ronda med läkare, följa upp avvikelser och ha kontakt med närstående.
I ditt arbete förväntas du ta en ledande roll och vara drivande i att stötta samt utbilda omvårdnadspersonal i det dagliga arbetet inom exempelvis sårvård eller demens. Du kommer dessutom att handleda och delegera omvårdnadspersonalen.
En central del av ditt arbete är även att arbeta motiverande med patienterna och vara uppmärksam på deras förändrade behov. Vid demenssjukdom är det särskilt viktigt att du och övrig personal är uppmärksamma på tecken som kan indikera förändrat allmäntillstånd.
Din arbetsplats
Vretalidens vårdboende är beläget centralt i natursköna Ljungsbro och erbjuder totalt 18 platser fördelat på två avdelningar med inriktning somatisk respektive demens. I byggnaden finns även lokaler för trygghetsboendet Vretaliden inom hemtjänsten. Detta möjliggör ett nära samarbete med diverse olika aktiviteter som våra boenden kan ta del av.
Du arbetar som ensam sjuksköterska på Vretalidens vårdboende och får ta en stort ansvar i att leda omvårdnadspersonalen och utveckla verksamheten framåt tillsammans med verksamhetschef. I arbetet har du och verksamhetschefen en nära och tät dialog kring vad som sker och behöver arbetas med framgent.
Här på Vretaliden kommer du bli del av en kollegial grupp med både undersköterskor och vårdbiträden. På arbetsplatsen ingår du i ett kvalitetsråd, den lokala ledningsgruppen tillsammans med verksamhetschef och samordnare samt i det multiprofessionella teamet. Hos oss finns BEATA, ett trygghetsskapande larmsystem som bygger på kameror som märker om den boende avviker från sitt normala rörelsemönster. Utifrån en pilotverksamhet har det bidragit till ökad integritet för individen då det minskat antal tillsyner som exempelvis stört sömnen då vissa tillsyner istället sker via mobilen. Smartphones är därmed en integrerad del i vårt arbetssätt för att stärka tryggheten för alla våra boende.
Din arbetstid är 38,25 tim /vecka. Du har ett rullande 6-veckorsschema där du arbetar två vardagskvällar och en helg. Kvällar och helger arbetar du i vår jour med patienter inom hela äldreomsorgen, LSS och socialpsykiatrin. Det är en uppskattad del av arbetet då du får möjlighet att möta nya vårdbehov runtom i Linköping.
Du som söker
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Det är meriterande om du har en vidareutbildning som distriktssköterska eller annan inriktning som arbetsgivaren bedömer likvärdig.
För tjänsten behöver du ha minst 2 års erfarenhet av arbete som sjuksköterska inom hälso- och sjukvård. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom stöd, vård och omsorg.
Då arbetet innebär dokumentation och kontakter med patienter och anhöriga är det ett krav att du har goda kunskaper i svenska, både skriftligen och muntligt. Du behöver även ha erfarenhet av något dokumentationssystem. För tjänsten behöver du ha körkort för manuell växellåda.
Som person har du en förmåga att leda samt samordna arbetet genom att skapa engagemang och delaktighet. Du har även förståelse för hur individer tar till sig kunskap och kan därför anpassa hur du förmedlar information för att nå gemensamma mål. Du arbetar vidare bra med andra människor, lyssnar, kommunicerar och löser konflikter på ett konstruktivt sätt.
I ditt arbete kan du planera, organisera och prioritera ditt arbete samt har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Du gör korrekta avvägningar och har förmågan att väga samman komplex information och olika typer av hänsynstaganden.
Övrig information
När du söker en tjänst i Linköpings kommun registrerar du din ansökan genom inloggning via e-legitimation (såsom BankID eller FrejaID) istället för e-postadress. Saknar du e-legitimation? Vänligen kontakta ansvarig HR-konsult eller chef, så hjälper de dig att registrera din ansökan.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Anställningsform: Tillsvidareanställning
Sysselsättningsgrad: 100%
Antal lediga befattningar: 1
Ref. nr: 15671
I denna ansökan bifogar du inget personligt brev
Ditt engagemang gör oss bättre
Inom Linköpings kommun finns många möjligheter, massor av kunskap och olika ansvarsområden. Vi jobbar tillsammans där din ansvarskänsla är en värdefull drivkraft. Med ditt engagemang är du med och bidrar till att göra Linköping ännu bättre. Ersättning
Individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-07 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Linköpings kommun
(org.nr 212000-0449), http://www.linkoping.se/ Kontakt
Facklig företrädare Vårdförbundet
Katarina Naess katarina.naess@linkoping.se Jobbnummer
9471698