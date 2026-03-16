Sjuksköterska till Silverpark
2026-03-16
Vi söker en sjuksköterska till Silverpark i Täby, med demens inriktning. Som sjuksköterska har du det medicinska och omvårdnadsansvar för våra boende. Vi ser det som meriterande att du har erfarenhet som sjuksköterska inom äldreomsorg. Anställningen är på heltid.
Hos oss på Silverpark /Vardaga får du också engagerade kollegor och duktiga chefer, utbildningar, karriärmöjligheter samt flera förmåner.
Här några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig:
Bra schema och arbetstider: Fast schema , dagtid, alla dagar 08:00-16:30 heltid
Hög kvalitet och stöd av tydliga rutiner.
Kompetensutveckling: Du har tillgång till Vardagas interna utbildningsorganisation Lära med en mängd kurser.
Karriärmöjligheter: Som sjuksköterska kan du gå vidare och bli enhetschef eller verksamhetschef för ett boende.
Bra ledning och korta beslutsvägar: Din chef finns nära till hands för stöd och för att bolla idéer. En av boendets sjuksköterskor sitter också alltid med i den lokala ledningsgruppen.
Gemenskap och stöd: Du jobbar i ett team bestående av sjuksköterskor, gruppchefer och omvårdnadspersonal, fysioterapeut, och arbetsterapeut samt demens teamet. Inom Vardaga finns ett nationellt nätverk för sjuksköterskor för att utväxla inspiration och kunskap.
Förmåns portal med rabatter: Köp till exempel biobiljetter och resor med kollektivtrafik till bra priser.
Om rollen
Du är spindeln i nätet kring de boendes hälso- och sjukvårdsinsatser och jobbar för att ge livskvalitet. Du ansvarar för att medicinska ordinationer följs. Regelbundet genomför du riskbedömningar och uppföljningar för att säkerställa god kvalitet i verksamheten.
Samarbete och stöd
En viktig roll för dig är att coacha och utbilda omsorgspersonalen så att ni tillsammans ger varje boende ett så gott liv som möjligt. I detta jobbar du nära boendets gruppchefer som är ansvariga för omsorgspersonalen. Våra gruppchefer coachar också och jobbar tillsammans med teamen i det dagliga arbetet.
Lära känna de boende
Att förstå de boendes önskemål och se små förändring i deras hälsa och sjukdomstillstånd är många gånger avgörande för korrekta bedömningar och beslut.
Kunskap
Om Silverpark
Silverpark i Täby består av 62 lägenheter med demens, somatisk och psykogeriatrisk platser. Utevistelse och aktiviteter i natur, park och trädgård är naturliga delar av vår vardag. Vi arbetar utifrån olika natur-tema året om.
Din erfarenhet och kunskap
Du är legitimerad sjuksköterska och vi ser gärna att du har arbetat några år inom äldreomsorgen. Våra boende är ofta multisjuka och det kräver att du har både översiktliga kunskaper kring olika sjukdomar och tillstånd samt ett intresse för den åldrande människan. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är viktigt.
Vi önskar att du
gillar att jobba självständigt och att ha friheten att utforma dina arbetsdagar
är trygg i din roll som sjuksköterska och kan fatta snabba beslut och föra en diskussion med ansvarig läkare
tar egna initiativ, har skinn på näsan och vågar ta för dig
tycker om att ha en ledarroll och att stötta dina kollegor
är van att strukturera och organisera ditt arbete.Publiceringsdatum2026-03-16Övrig information
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning Tillträdes datum: Enligt överenskommelse Sista dag att ansöka är 2026-04-16
Registerkontroll: Utdrag ur belastningsregister skall uppvisas vid en eventuell anställning Har du frågor? Kontakta gärna: HSL- Gruppchef Maclina loyal, maclina.loyal@vardaga.se
Observera att det inte går att ansöka via E-post. Vi tillämpar 6 månaders provanställning. Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här.
Facklig kontakt: Vårdförbundet Mail: vardforbundet@ambea.se
Om du blir kallad till en intervju behöver du kunna styrka att du har rätt att arbeta i Sverige, genom att uppvisa att du har medborgarskap inom EU/EES eller ett giltigt arbetstillstånd.
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vardaga AB
