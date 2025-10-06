Sjuksköterska till hemsjukvården
2025-10-06
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
Är du en sjuksköterska som önskar en trygg anställning i ett stabilt team? Längtar du efter en fri och varierad arbetsdag?
Hemsjukvården inom Hudiksvalls kommun arbetar för en hållbar nutid samtidigt som vi följer utvecklingsbehoven för att möta den demografiska utvecklingen med fler äldre.
Vi tänker nytt och utforskar nya arbetssätt där fokus är god kvalitet, arbetsmiljö och ekonomisk hållbarhet. Tillsammans med hemtjänsten arbetar vi för att staka fram en gemensam bana.
Vi söker dig som är sjuksköterska, specialistsjuksköterska eller distriktssjuksköterska och vill bidra till att skapa en kvalitativ hemsjukvård.
Hemsjukvårdens utgångspunkter är Hudiksvall och Delsbo. I våra team sitter vi på samma plats som arbets- och fysioterapeuter. Vi har ett nära samarbete med sjuksköterskor på vård- och omsorgs boenden samt inom funktionsnedsättning.
Vi söker nu en ny kollega till vårt team med utgångspunkt i Hudiksvall.
Som nyanställd erbjuds du en lång introduktion samt en mentor. Du har även stöd av vår teamledare som finns som ett nav inom hemsjukvården och som har god kännedom om våra rutiner och flöden.Publiceringsdatum2025-10-06Dina arbetsuppgifter
Arbetet inom hemsjukvården är omväxlande och fritt och präglas av förtroende och frihet under ansvar. I arbetsuppgifterna ingår att självständigt bedöma, planera, utföra/delegera, leda och dokumentera hälso- och sjukvårdsinsatser. Rollen innefattar även att handleda, informera och utbilda omvårdnadspersonal.
Du är en del av ett kugghjul. Patientens bästa är alltid vårt fokus vilket innebär att rollen kräver ett internt- och externt samarbete. Förutom de patienter du är fast vårdkontakt för har du tillsammans med kollegorna ett övergripande ansvar för övriga patienter. Under kvällar och helger har hemsjukvården även ansvar för all övrig äldreomsorg och funktionsnedsättning.
Arbetstider och schema är viktigt för alla för att kunna kombinera arbete och privatliv. Hos oss jobbar vi till stor del dagtid bortsett från i snitt ett kvällspass i veckan samt helgtjänstgöring var fjärde vecka. För heltid är veckoarbetstidsmåttet 37.25 h.Profil
Du skulle trivas hos oss om du värdesätter såväl ett gott samarbete med kollegor och omvårdnadspersonal som ett professionellt bemötande mot patienter. Då övervägande av våra patienter är äldre och multisjuka behöver du känna dig trygg i mötet med patientgruppen och ha förmåga att sätta dig in i deras perspektiv. Du är bekväm med att fatta självständiga beslut, göra medicinska bedömningar och prioriteringar. Då vi verkar i ett samhälle som går mot fler digitala lösningar behöver du även ha kunskaper att hantera olika datasystem.
För tjänsten krävs att du är legitimerad sjuksköterska, specialistsjuksköterska eller distriktssjuksköterska. Vi promenerar eller åker bil till patientens hem vilket kräver att du har B-körkort. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och välkomnar olikheter i teamet för att utvecklas.
Intervjuer sker löpande.
Här kan du läsa mer om hur det att jobba som sjuksköterska i Hudiksvalls kommun: https://hudiksvall.se/Sidor/Utbildning--arbete/Jobb-och-uppdrag/Yrken-dar-vi-har-storst-behov/Jobba-som-sjukskoterska.html
Om förvaltningen
Vi finns här för människor. Vi erbjuder olika typer av stöd till barn, unga, familjer och vuxna som på något sätt har behov av våra insatser. Vi ger personer det stöd som behövs för att sedan av egen kraft komma vidare till arbete, studier eller på annat sätt få hjälp för att utvecklas. Vi tar hand om våra gamla när de behöver stöd i sin vardag. Vi är en av få kommuner i Sverige som har en samlad socialtjänst. Det innebär att myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser finns i en och samma förvaltning. Det ser vi som en enorm styrka. Vi skapar värde för våra kommuninvånare och bidrar till ett gott och värdigt liv - för alla, oavsett förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid tidiga insatser och förebyggande arbete, professionellt och individuellt anpassat stöd. Vi är en lärande arbetsplats - Vi gör varandra bättre genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Vi är social- och omsorgsförvaltningen - en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för - våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Ersättning
