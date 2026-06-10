Sjuksköterska till hemsjukvården
Hudiksvalls kommun, Social och omsorgsförvaltning / Sjuksköterskejobb / Hudiksvall Visa alla sjuksköterskejobb i Hudiksvall
2026-06-10
, Nordanstig
, Söderhamn
, Ljusdal
, Bollnäs
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Hudiksvalls kommun, Social och omsorgsförvaltning i Hudiksvall
Är du en sjuksköterska som önskar en trygg anställning i ett stabilt team?
Hemsjukvården är en del av den kommunala primärvården. Vi är ett stort och glatt gäng med sjuksköterskor och undersköterskor som stöttar och hjälper varandra. Vårt team är både nytänkande och utvecklande, vi växer utifrån behoven och du kan självständigt prioritera och strukturera din arbetsdag
Vi söker nu fler kollegor som vill komplettera vårt team i Hudiksvall.
Hemsjukvårdens utgångspunkter är Hudiksvall och Delsbo. I våra team sitter vi på samma plats som arbets- och fysioterapeuter samt sjuksköterskorna inom funktionsnedsättning. Vi har ett nära samarbete med sjuksköterskor på särskilda boenden.
Som nyanställd erbjuds du en lång introduktion samt en mentor. Du har även stöd av vår teamledare som finns som ett nav inom hemsjukvården och som har god kännedom om våra rutiner och flöden.Publiceringsdatum2026-06-10Dina arbetsuppgifter
Inom hemsjukvården träffar och vårdar vi inskrivna patienter i deras egna hem, vi utför allt från enklare bedömningar till avancerad palliativ vård. Vi jobbar bla. med picclines, portar, drän och omläggningar. Du har ett övergripande patientansvar för vården av dina patienter. Arbetet innefattar även att förebygga sjukdomar och handleda omvårdnadspersonal.
Hos oss jobbar vi till stor del dagtid bortsett från i snitt ett kvällspass i veckan samt helgtjänstgöring var fjärde vecka. För heltid är veckoarbetstidsmåttet 37.25 h. Vi har ett fast rullande grundschema på 8 veckor och en engagerad bemanningsplanerare.Profil
Vi ser fördel i att vara strukturerad, lugn och trygg i din roll som sjuksköterska.
Vi önskar att du har en god förmåga att samarbeta, planera och prioritera. Vi ser gärna att du har erfarenhet av arbete med palliativ vård och telefonrådgivning.
Legitimation som sjuksköterska samt körkort är krav.
Goda språkliga kunskaper i svenska är nödvändiga, lika som en god förmåga att hantera olika digitala patient system.
Tidigare erfarenhet av arbete inom hemsjukvården är meriterande.
Intervjuer kommer ske löpande så tveka inte med din ansökan.
Om förvaltningen
Vi finns här för människor. Vi erbjuder olika typer av stöd till barn, unga, familjer och vuxna som på något sätt har behov av våra insatser. Vi ger personer det stöd som behövs för att sedan av egen kraft komma vidare till arbete, studier eller på annat sätt få hjälp för att utvecklas. Vi tar hand om våra gamla när de behöver stöd i sin vardag. Vi är en av få kommuner i Sverige som har en samlad socialtjänst. Det innebär att myndighetsutövning samt behandlande och stödjande insatser finns i en och samma förvaltning. Det ser vi som en enorm styrka. Vi skapar värde för våra kommuninvånare och bidrar till ett gott och värdigt liv – för alla, oavsett förutsättningar. Vi lägger stor vikt vid tidiga insatser och förebyggande arbete, professionellt och individuellt anpassat stöd. Vi är en lärande arbetsplats - Vi gör varandra bättre genom vårt kvalitetsarbete med fokus på dem vi är till för. Vi är social- och omsorgsförvaltningen – en del av Hudiksvalls kommun.
Om Hudiksvalls kommun
Mitt i Sverige, vid den vackra hälsingekusten, ligger Hudiksvalls kommun - eller kanske mer känt som Glada Hudik. Här lever 37 600 glada hudikbor, och mer än hälften av oss bor på landsbygden.
I Hudiksvalls kommun är avstånden korta till det mesta man vill göra och det man behöver, och du får tid över till det som är viktigt i livet. Här finns närhet till kontrastrika miljöer, ett aktivt föreningsliv och ett näringsliv med stor handlingskraft - många världsledande företag har sitt säte i vår kommun.
Hudiksvalls kommun är den största arbetsgivaren i kommunen. Tillsammans är vi 3 800 medarbetare, inom 300 olika yrken, som varje dag jobbar för att skapa värde för dem vi är till för – våra kommuninvånare. Det är ett stort och viktigt uppdrag som ska genomsyras av trygghet, öppenhet, delaktighet och jämlikhet. På så sätt hjälps vi åt att bygga ett samhälle där alla människor är lika mycket värda.
Om din ansökan
Tänk på att inte skriva känsliga personuppgifter eller värderande information i din ansökan. Om du har skyddade personuppgifter vill vi att du ansöker genom att kontakta den rekryteringsansvariga som står i annonsen.
Din ansökan blir en allmän handling enligt offentlighetsprincipen.
Läs mer om vad vi som arbetsgivare kan erbjuda dig: www.hudiksvall.se/jobbahososs Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-31 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Hudiksvalls Kommun
(org.nr 212000-2379), https://www.hudiksvall.se/Sidor/Kommun-och-politik/Jobb-och-uppdrag/Lediga-jobb.html
Håstaängsvägen 3 (visa karta
)
824 40 HUDIKSVALL Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Hudiksvalls kommun, Social och omsorgsförvaltning Kontakt
Carola Viklund carola.viklund@hudiksvall.se 072-5373888 Jobbnummer
9957855