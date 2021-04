Sjuksköterska till Beroendemedicin - Avdelning 368 - Västra Götalandsregionen - Sjuksköterskejobb i Göteborg

Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg2021-04-05Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har - Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.Nu behöver vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset utöka vårt team med en ansvarsfull och relationsskapande sjuksköterska till Avdelning 368 som vill vara med och bidra till en god och jämlik vård inom regionen.Vi erbjuder ett öppet och positivt arbetsklimat där vi hjälper och stöttar varandra samtidigt som vi strävar efter att tillvarata samtliga medarbetares kompetens. Låter det intressant?Välkommen med din ansökan!Verksamhet Beroende vänder sig till personer med missbruk/beroende med eller utan samtidig psykiatrisk problematik. Upptagningsområde är Göteborgs och Mölndals stad samt kommunerna Partille, Härryda och Öckerö. Enheterna inom Verksamhet Beroende är fördelade på flera öppenvårds- och specialistmottagningar och fyra heldygnsvårdsavdelningar, där tre ligger på Östra sjukhuset.Avdelning 368 är en heldygnsvårdavdelning med 14 vårdplatser beläget på Östra sjukhuset i ljusa trivsamma lokaler. Patienter kommer till oss från den psykiatriska akutmottagningen på Östra Sjukhuset eller via remisser för planerad vård. Patienterna kommer för avgiftning, beroendevård och behandling av olika psykiatriska diagnoser som psykossymtom, depression, ångest, personlighetsstörning och krisreaktion. Vi har också Peer Support som stöd för våra patienter.Vad erbjuder vi dig?Hos oss blir du en del av en kollegial och professionell arbetsmiljö där ett bra teamarbete präglar vården och där allas kompetens respekteras och tas tillvara.Vi arbetar aktivt med utvecklingsmöjligheterna för våra sjuksköterskor då vi tycker att utveckling höjer kompetensen och kvaliteten på vården vi ger. För dig som sjuksköterska innebär det att oavsett om du är ny i din yrkesroll eller har några års erfarenhet finns stora möjligheter att utveckla dig, antingen genom att arbeta som avdelningssjuksköterska eller för dig med mer erfarenhet, ha möjlighet att driva projekt- eller utvecklingsarbete. Vi tillämpar individuellt anpassade utvecklingsplaner där du i samråd med närmaste chef arbetar fram hur vi kan arbeta för att du ska utvecklas i din yrkesroll.Du arbetar på ett rullande fyraveckors-schema där du arbetar två helger av fyra. Schemat innebär en blandad rotation på dag-, kväll- och helgpass.Hos oss får du:- Kontinuerlig kompetensutveckling i form av interna utbildningar och föreläsningar inom områden relevanta för beroende, till exempel interaktivt bemötande (IB), beroendevård, beroendelära, psykiatriska sjukdomar med mera.- Regelbunden handledning och spegling.- Regelbunden träning i självskydd varje vecka, både praktisk och teoretisk utbildning, där också anpassad utbildning ges specifikt till sjuksköterskor utifrån den arbetsledande rollen.2021-04-05Som sjuksköterska kommer dina arbetsuppgifter utgå ifrån psykiatrisk omvårdnad, behandling och rehabilitering av patienter med psykisk ohälsa. Du är omvårdnadsansvarig sjuksköterska i en omvårdnadsgrupp tillsammans med skötare där ni arbetar tillsammans med patienten utifrån ett holistiskt perspektiv. Vi arbetar i team med patienten tillsammans med läkare, skötare och kurator där alla bidrar med sin kompetens. Du har även en arbetsledande roll i det dagliga avdelningsarbetet där du leder och fördelar arbetet. Vi har ett tätt och kontinuerligt samarbete med psykiatrisk öppenvård, socialtjänst och kommun.Vi erbjuder en gedigen och individuellt anpassad introduktion och bredvidgång utifrån ditt behov, där vi även håller en kontinuerlig uppföljning efter introduktionsperioden. Vi vill att alla ska känna sig trygga i sin arbetsroll och kommer göra vad som krävs för att du ska känna dig trygg i din.Vi söker dig som:- har svensk sjuksköterskelegitimation, meriterande med specialistutbildning inom psykiatri.- har ett intresse för att arbeta med människor i utsatta livssituationer.- är duktig på att kommunicera i mötet med patienter och anhöriga.- har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift.- har god samarbetsförmåga.Du har ett genuint intresse av att arbeta med psykisk ohälsa och har en professionellt empatisk förmåga där du ser medmänniskan bakom sjukdomen. Har du erfarenhet av arbete inom psykisk ohälsa ser vi det som meriterande.Du tycker om att arbeta i team, har lätt för att samarbeta med andra och kan anpassa ditt bemötande till olika situationer. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.Välkommen med din ansökan!Du som är nyutexaminerad sjuksköterska ingår i Kliniskt basår som är vårt introduktionsprogram. Det Kliniska basåret är obligatoriskt och varar under det första året av din anställning hos oss. I det kliniska basåret ingår föreläsningar, omvårdnadshandledning och praktisk träning av ditt yrke på Simulatorcentrum. Utöver detta ingår det också tjänstgöring på minst två olika avdelningar för att bredda din kompetens.Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.