Sjuksköterska till barnmottagning i Lund - Region Skåne, Skånes universitetssjukhus - Sjuksköterskejobb i Lund

Region Skåne, Skånes universitetssjukhus / Sjuksköterskejobb / Lund2021-04-13Gör skillnad. Varje dag.På mottagningen möter vi barn och ungdomar i alla åldrar med många olika frågeställningar. Såväl barnkirurgi som njurmedicin och urologi är en del av vårt uppdrag. En stor patientgrupp är barn med olika missbildningar, skador eller sjukdomar i urinvägarna. Vi arbetar barn- och familjecentrerat och våra insatser tar sin utgångspunkt i barnets och familjens levnadsvillkor.Vi är inne i ett spännande skede där vi nu vill samla all barnsjukvård inom urologi nefrologi och bäckenbotten under ett och samma paraply. På så sätt kan vi skapa en mer sammanhållen och trygg vård för barnen och deras familjer samtidigt som utvecklingsmöjligheterna för medarbetare och verksamhet blir större.2021-04-13Vill du vara med i ett team som står inför en spännande utmaning samtidigt som du arbetar för ökad barnhälsa?Vi har nu möjlighet att välkomna en uroterapeut med bakgrund som sjuksköterska eller fysioterapeut med intresse för urologi till vår mottagning.På mottagning kommer du tillsammans med två kollegor att arbeta med uroterapimottagning som riktar sig till såväl kirurgiska som medicinska patienter. Vidare ingår arbete med uroterapifrågor hos inneliggande patienter.Hos oss samarbetar uroterapeut, stomisjuksköterska, kontaktsjuksköterskor, undersköterskor, barnkirurger, barnläkare och sekreterare för att erbjuda den bästa vården för våra patienter och deras familjer. Du blir en viktig del av detta team för att vi ska lyckas med vårt uppdrag.Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska alternativt fysioterapeut med behörighet att arbeta inom svensk sjukvård och intresse för uroterapi. Du har språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Är du vidareutbildad inom uroterapi är det en fördel för tjänsten, men vi välkomnar även dig som är helt ny i rollen. Du ges då möjlighet till uroterapiutbildning under tiden du arbetar hos oss.Vi söker dig som är drivande, gillar utmaningar och trivs när vi arbetar tillsammans för barnens bästa. Vi vill att du, precis som vi, värdesätter ett arbete som präglas av eget ansvar, delaktighet och ett gott samarbete mellan kollegor och närmsta chef. För att lyckas i rollen har du god initiativ- och samarbetsförmåga. Vidare kan du självständigt leda och styra processer. Tjänsten ställer stora krav på att du är flexibel och kan arbeta i team. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Vid eventuell anställning görs kontroll mot misstanke- och belastningsregistret.I den här rekryteringen sker löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!ÖVRIGTRegion Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.Varaktighet, arbetstidHeltid. Dagtid. Tillsvidareanställning, tillträde: Tillträde enligt överenskommelse.Enligt avtal.Sista dag att ansöka är 2021-04-20Region Skåne, Skånes universitetssjukhus5686757