Sjuksköterska, sommarvikariat
2026-05-04
Sjuksköterska, sommarvikariat
Visby lasarett är Gotlands enda sjukhus och innehåller enheter för både akut och planerad vård. Vi söker sommarvikarier till alla dygnet runt-verksamheter och vissa mottagningar. Arbetstiden är förlagd utifrån överenskommelse och varierar mellan dag, kväll, natt, vardag och helg.
Ange i din ansökan var du önskar arbeta, vi erbjuder sommarvikariat inom följande områden:
Bemanningsenheten
Kardiologi
Onkologi
Kirurgavdelning
Ortopedavdelning
Medicinavdelning
Strokeavdelning
Geriatrik- och infektionsavdelning
Infektion- och lungmedicin
Psykiatrisk heldygnsvård
Barn- och ungdomsavdelningen
Röntgen
Förlossning/BB/gyn
Akutmottagning
Njurenheten
Intensivvård
Operation- och anestesi
I ditt personliga brev kan du med fördel rangordna dina önskemål. Vi arbetar med samlad rekrytering, din ansökan matchas mot samtliga enheters behov och fördelas utefter dina önskemål och erfarenheter.Publiceringsdatum2026-05-04Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska arbetar du i teamet runt patienten, där du tillsammans med andra professioner såsom undersköterska, läkare, arbetsterapeut och fysioterapeut planerar och följer upp patientens vård och behandling utifrån den personcentrerade, individuella vårdplanen. Du arbetar ofta nära undersköterska och har en arbetsledande roll i omvårdnadsarbetet.
Beroende på huvudsaklig inriktning i verksamheten kan arbetsuppgifterna variera något.
Arbetet i akut sjukvård innebär ofta högt tempo och prioriteringar bland arbetsuppgifter beroende på situation.
Vem är du?
Du är legitimerad sjuksköterska, vi välkomnar nyutexaminerade och erfarna sjuksköterskor. Tidigare praktik inom något verksamhetsområde är meriterande.
Du anpassar ditt arbetssätt efter förutsättningarna och inger förtroende och trygghet hos patienter och kollegor. Arbetet ställer krav på samarbete, samspel, kommunikation och flexibilitet inför att prioritera arbetsuppgifter utifrån behovet. Du är trygg i det svenska språket, både i tal och i skrift.
Inför beslut om anställning görs bakgrundskontroll via belastningsregistret.
Varför välja Region Gotland?
Vi är öns största arbetsgivare - med över 200 olika yrken och 7000 medarbetare i Sveriges enda kombinerade region och kommun. Tillsammans utvecklar vi ett hållbart, tryggt och välmående Gotland för alla som bor på och besöker ön.
På Gotland finns ett rikt kulturliv, storslagen natur och en kreativ entreprenörsanda. Över 61 000 personer har valt att kalla Gotland för sitt hem, året runt. Är du inte en av oss än, men nyfiken på att bli? Läs mer om livet på ön på www.gotland.com/flytta-hit
Vi värnar om våra medarbetare och är stolta över våra förmåner. Läs gärna mer på www.gotland.se/formaner
På Instagramkontot @viarregiongotland kan du följa våra medarbetare och se bredden i våra olika verksamheter.
Så rekryterar vi
Vi arbetar enligt kompetensbaserad rekryteringsmetod och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet i enlighet med de kompetenser som beskrivs i annonsen. På så vis jobbar vi även aktivt för att motverka diskriminering.
Vi är måna om säkerhet och kvalité i våra rekryteringar och du kan därför komma att omfattas av kontroller inför anställning. Om det är aktuellt får du mer information av rekryterare. ID-handling och personbevis behöver alltid uppvisas.
Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver erbjudas medarbetare med företrädesrätt. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Gotland
(org.nr 212000-0803), http://www.gotland.se/ledigajobb
S:t Göransgatan 5 (visa karta
)
621 55 VISBY Arbetsplats
Sjuksköterskor Kontakt
Sara Karlsson, enhetschef 0498-263302
9888584