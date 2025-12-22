Sjuksköterska natt
2025-12-22
Hej!
Vi är glada över ditt intresse för att bli en del av Luleå kommun. Hos oss får du möjlighet att arbeta i en stimulerande och utvecklande miljö, där vi strävar efter att ge dig en bra medarbetarupplevelse.
Just nu söker vi en sjuksköterska till natten. Som sjuksköterska hos oss blir du en del av en grupp bestående av 10st sjuksköterskekollegor. Vi är en liten och tillåtande grupp där du alltid har nära till stöd, erfarenhetsutbyte och ett gott skratt. Här arbetar vi med högt i tak, en positiv atmosfär och en stark teamkänsla!
Du blir en del av en engagerad, kompetent och ansvarstagande organisation som värdesätter dig och din kompetens. Hos oss får du möjlighet att utvecklas och växa i din yrkesroll. Läs mer om våra anställningsförmåner och vad vi kan erbjuda dig - www.lulea.se/anstallningPubliceringsdatum2025-12-22Arbetsuppgifter
Som sjuksköterska hos oss samverkar du med baspersonal, andra sjuksköterskor och andra vårdaktörer i det gemensamma arbetet kring våra patienter. Tjänsten erbjuder ett stimulerande och omväxlande arbete där du har hela Luleå kommun som upptagningsområde.
Våra patienter bor både på vård-, stöd- och omsorgsboenden samt i ordinärt boende. Du använder bil i tjänsten, och arbetet omfattar både planerade och oplanerade hembesök. Dessutom ingår delegering, läkemedelshantering samt utbildning och handledning av både personal och patienter.
Arbetet är varierat och du möter patienter i olika livssituationer och med skiftande behov. Du kommer att göra bedömningar av hälso- och sjukvårdsbehov, prioritera insatser och även ge viss telefonrådgivning. I din roll ingår att delegera, ge råd och handleda medarbetare i omvårdnadsarbetet runt patienterna.
Du arbetar i nära samarbete med olika professioner inom den egna verksamheten och även med andra vårdgivare.
Arbetstiden är förlagd till natt enligt schema.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska och som vill vara en del av vårt team under arbetet nattetid. Det är meriterande om du har vidareutbildning som specialistsjuksköterska med inriktning mot distriktssköterska, vård av äldre eller psykiatrisk vård.
Som person är du stabil och kan behålla lugnet även i stressade situationer. Du är lyhörd gentemot patienter och närstående och har lätt för att skapa förtroendefulla relationer något som är särskilt viktigt under natten då du ofta arbetar självständigt. Du behöver vara självgående, men också samarbetsinriktad, då ett gott samarbete med kollegor, nattpersonal och andra yrkesgrupper är avgörande för en fungerande arbetsnatt.
Vi värdesätter ett prestigelöst förhållningssätt, där du med engagemang bidrar till en god arbetsmiljö och hjälper till att skapa ett arbetsklimat där både patienter och kollegor känner sig trygga.
Arbetet kräver god medicinsk kompetens samt god datavana och dokumentationsförmåga. Du behöver också kunna uttrycka dig väl i både tal och skrift.
B-körkort är ett krav.
ÖVRIGT
Luleå kommun är en av Norrbottens största arbetsgivare med en stark framtidstro. Vi arbetar för att skapa en växande och livskraftig kommun med plats för 100 000 invånare. Vårt mål är ett hållbart samhälle med livskvalitet för både dagens och framtidens Luleåbor. Här spelar vi alla en viktig roll - varje dag, året om, för Luleå.
Vi strävar efter jämställdhet och ser mångfald som en styrka. Vi välkomnar medarbetare med olika bakgrunder och arbetar för en tillgänglig arbetsmiljö för alla. Luleå kommun ser heltid som en rättighet och deltid som en möjlighet.
Att bo i Luleå innebär en balans mellan arbete och fritid. Här kan du njuta av norrländska vintrar, ljusa somrar och en trygg, familjevänlig miljö. I Luleå finns ett rikt kulturliv, friluftsliv och en stark gemenskap med fokus på innovation och hållbarhet.
