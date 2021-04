Sjuksköterska, natt - Region Uppsala - Sjuksköterskejobb i Uppsala

Prenumerera på nya jobb hos Region Uppsala

Region Uppsala / Sjuksköterskejobb / Uppsala2021-04-06Närvårdsavdelningen i UppsalaVåra 1600 medarbetare arbetar med nära vård och hälsa i Uppsala län. Vi har ett brett utbud av tjänster inom första linjens vård. Våra patienter möter oss på Region Uppsalas egna vårdcentraler eller inom habilitering och vi ger råd på telefon via 1177 Vårdguiden. Utbildning, forskning och utveckling är viktigt för oss, eftersom vi anpassar vårt utbud utifrån invånarnas behov. Redan nu erbjuder vi mobila team, videobesök och smarta e-tjänster.Välkommen till Närvårdsavdelningen!Vi söker nu dig som är sjuksköterska och som främst vill arbeta natt, men även en rotation mellan dag och kväll och natt är möjlig. Tillträde enligt överenskommelse.Tjänsten är en tillsvidareanställning på 75-100%, där vi kan erbjuder dig en trygg och utvecklande miljö.Hos oss får du förmåner som gör skillnad, läs om dem här ( https://regionuppsala.se/jobba-hos-oss/bli-var-nya-kollega/formaner/). Ditt uppdragSom sjuksköterska hos oss arbetar du tillsammans med övriga i teamet för att tillgodose patientens behov av medicinsk omvårdnad. Förutom att ge bästa tänkbara vård till våra patienter arbetar vi aktivt med kontinuerlig utvärdering samt utveckling av verksamheten.Vi arbetar tillsammans för att skapa en sammanhållen vårdprocess där alla vet sin roll och där alla kan bidra till tydlighet och trygghet för patienter och anhöriga.Din kompetensVi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Erfarenhet från avdelningsarbete är meriterande.Som person är du positiv, prestigelös och empatisk med förmågan att se patientens behov.Vår verksamhetNärvårdsavdelningen tillhör förvaltningen Nära vård och hälsa, Region Uppsala, och ligger vid natursköna Ulleråkersområdet i Uppsala. Vi vänder oss i första hand till äldre patienter som behöver inneliggande sjukvård men inte sjukhusets resurser för behandling eller utredning. Patienterna kommer antingen via remiss från primärvården, via direktinläggning av Mobila äldreakuten eller från akutmottagningen på Akademiska sjukhuset. Medelvårdtiden är cirka en veckaVill du veta mer?Vi hoppas att du vill komma och jobba med oss, eventuella frågor om tjänsten och arbetsplatsen besvaras av verksamhetschef Monica Rogberg, tel 018 - 611 62 66.Fackliga representanter nås via Region Uppsalas växel.2021-04-06Välkommen med din ansökan via länken nedan. Intervjuer och tillsättning sker fortlöpande under ansökningstiden. Sista ansökningsdag är 30 april.Region Uppsala värdesätter de kvaliteter som jämn könsfördelning och mångfald tillför verksamheten. Vi ser därför gärna sökande av alla kön och med olika födelsebakgrund, funktionalitet och livserfarenhet.Denna rekrytering sker helt genom Region Uppsalas försorg. Vi undanber oss därför telefonsamtal från rekryteringsföretag och annonsförsäljare.Varaktighet, arbetstidTillsvidare, 75-100%, Tillträde Enligt ök. -Sista dag att ansöka är 2021-04-30REGION UPPSALA5673523