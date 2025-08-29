Sjuksköterska Ljungagården
Humana AB / Sjuksköterskejobb / Ljungby
2025-08-29
, Älmhult
, Hylte
, Alvesta
, Värnamo
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Humana AB i Ljungby
Vill du erbjudas ett spännande och utvecklande jobb samtidigt som du arbetar för att dagligen ge människor ett bra liv? Vill du dessutom få möjlighet att utvecklas på ett företag som har engagemang, glädje och ansvar som ledord? Då har du möjligheten att söka tjänsten som sjuksköterska till Ljungagården. I rollen kommer du tillsammans med oss att arbeta efter vår vision - Alla har rätt till ett bra liv.Publiceringsdatum2025-08-29Om företaget
Exempel: Ljungagården ligger i utkanten av den lilla småländska byn Södra Ljunga, mellan Ljungby och Älmhult. Ljungagården är inriktat på personer med omfattande psykiatrisk problematik, ofta i kombination med annan funktionsnedsättning som personlighetsstörning, begåvningsnedsättning, neuropsykiatri eller missbruk. Exempel på samsjuklighet är utvecklingsstörning i kombination med psykossjukdom och/eller andra psykiska sjukdomar, psykossjukdom med somatiska åkommor, personer med förvärvade hjärnskador och personer som är rullstolsburna och har en psykisk funktionsnedsättning. Arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska kommer du ansvara för att omvårdnadsåtgärder planeras, genomförs, följs upp och utvärderas. Du är även en viktig del i verksamhetens och dina medarbetares kompetensutveckling då du vid behov även utbildar och handleder omvårdnadspersonalen. Du kommer även ha en aktiv del i ledningen där du kommer ha ett nära samarbete med verksamhetschef som leder och utvecklar verksamheten. Du kommer även ingå i verksamhetens ledningsgrupp och i ett nätverk för sjuksköterskor inom Humana.
Du kommer huvudsakligen arbeta med:
Självständiga bedömningar, medicinska behandlingar och omvårdnadsinsatser
Hantera och följa upp dokumentation och avvikelser
Vara med vid inflyttning av nya klienter och ansvara för delegering av hälso- och sjukvårdsuppgifter
Om anställningen
Arbetstid och tjänstgöringsgrad: Dagtid, 100%
Anställningsform: Tillsvidare, vi tillämpar sex månaders provanställning
Lön: Lönen sker enligt överenskommelse och att övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.
Tillträde: Enligt överenskommelse
Vem är du?
Som person är du prestigelös, strukturerad, lösningsorienterad och ansvarsfull. Du har ett positivt synsätt och trivs med att arbeta i en snabbrörlig och dynamisk arbetsmiljö. För att trivas och lyckas i rollen ser vi gärna att du har lätt för att skapa relationer och samarbeta. Du är även duktig på att coacha dina kollegor på ett inspirerande sätt. Vi kommer lägga stor vikt på personlig lämplighet för tjänsten.
För denna tjänst krävs det att du:
är legitimerad sjuksköterska
har B-körkort
Det är även meriterande om du:
har kunskap i psykiatri och/eller missbruksproblematik
har erfarenhet av liknande arbete.
Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.
Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!
Välkommen med din ansökan!
Kontaktuppgifter
Verksamhetschef, Ole Minler, ole.minler@humana.se Ersättning
Lön enligt överenskommelse Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-15 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Humana AB
(org.nr 556760-8475), https://www.humana.se Arbetsplats
Humana Kontakt
Ole Minler ole.minler@humana.se Jobbnummer
9482648