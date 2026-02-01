Sjuksköterska Länssjukhuset
2026-02-01
Vi erbjuder dig möjlighet att utveckla din kompetens på våra olika avdelningar.
Hos oss får du en grundlig introduktion där du deltar i en gemensam introduktionsdag. Du får även en ingående presentation direkt i den verksamhet du arbetar utifrån din personliga utvecklingsplan som du och din chef arbetar fram tillsammans.
Är du nyutbildad får du gå vårt omfattande introduktionsår för sjuksköterskor där du även får möjlighet till en egen mentor.
Vi på Länssjukhuset i Kalmar arbetar utifrån ett öppet, engagerat och kunnigt medarbetarskap för att kunna erbjuda den bästa vården med patienten i fokus. Hos oss får du utvecklas och aktivt bidra till att utveckla verksamheten, arbeta med kompetenta och engagerade medarbetare som är stolta över sin arbetsplats, ta ansvar för att nå goda resultat, arbeta med moderna metoder och delta i vårt förbättringsarbete - Varje dag lite bättre.
Om dig
Vi söker dig som legitimerad allmänsjuksköterska eller vidareutbildad sjuksköterska och intresserad av att arbeta på Länssjukhuset i Kalmar.
Du bemöter människor på ett bra sätt, du tar gärna initiativ till och deltar i förbättringsarbeten och för dig är det viktigt att arbeta på en hälsofrämjande arbetsplats. Tillsammans med oss vill du arbeta för ett friskare, tryggare och rikare liv för våra invånare.
Det är meriterade med tidigare erfarenhet inom hälso- och sjukvård. Ange gärna i din ansökan om du har gjort verksamhetsförlagd utbildning (VFU) vid Länssjukhuset. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Din framtida arbetsplats
Det finns möjlighet till placering vid olika enheter på Länssjukhuset och när du registrerar din ansökan får du ange vilken eller vilka kliniker du är intresserad av att arbeta vid.
Vi svarar gärna på dina frågor och hjälper till med besök eller hospitering på önskad klinik. Provanställning kan komma att tillämpas.
Välkommen med din ansökan!
Länssjukhuset i Kalmar är ett av tre sjukhus i Kalmar län. Sjukhuset är ett akutsjukhus med specialistvård, förlossningsvård och BB. Här arbetar drygt 2300 personer för att erbjuda god vård och hög patientsäkerhet till länets invånare. Våra medarbetares ständiga utvecklingsarbete gör att vi når goda resultat i flera olika nationella mätningar. Sjukhuset ligger nära Kalmar centrum och Kalmarsund.
Region Kalmar län ansvarar för hälso- och sjukvård, tandvård, folkhögskolor, kultur, kollektivtrafik och regional utveckling. Vi är över 7 000 medarbetare som alla jobbar tillsammans för ett friskare, tryggare och rikare liv för länets invånare. Hos oss får du många förmåner och ett av Sveriges bästa kollektivavtal. Vi möter människor i livets alla skeden och har ett meningsfullt och utvecklande arbete - varje dag.
Region Kalmar län erbjuder alla medarbetare en anställning på 100%. Om du arbetar deltid men önskar arbeta heltid kan utökning av tjänst erbjudas vid annan arbetsplats.
Vi vill att du bifogar CV, personligt brev och för tjänsten relevanta utbildningsbevis till din ansökan. För att kvalitetssäkra rekryteringsprocessen i Region Kalmar län vill vi att du söker tjänsten i vårt rekryteringssystem och inte via e-post eller i pappersformat.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster. Ersättning
Vi tillämpar individuell lönesättning Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-30 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2026/88". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Kalmar Län
(org.nr 232100-0073) Arbetsplats
Länssjukhuset i Kalmar Kontakt
Marie Stenbergh, HR-konsult 010-3551406 Jobbnummer
9715814