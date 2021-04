Sjuksköterska inriktning natt sökes till BUP Slottis Korttidsvår - Västra Götalandsregionen - Sjuksköterskejobb i Göteborg

Prenumerera på nya jobb hos Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionen / Sjuksköterskejobb / Göteborg2021-04-05Tillsammans skapar vi på Sahlgrenska Universitetssjukhuset vård av högsta kvalitet med patienten i fokus. Med stort engagemang och ständigt lärande är vi ett av landets ledande universitetssjukhus. Vi bedriver allt från länssjukvård till nationell högspecialiserad vård. Genom intressant forskning har vi en inriktning mot framtidens sjukvård. I vårt arbete tar vi tillvara den bredd av kunskap och erfarenhet vi gemensamt har - Tillsammans med dig vill vi skapa värde för våra patienter.2021-04-05Korttidsvårdavdelning Slottis har åtta vårdplatser för femdygnsvård.Dessa motsvarar dels fem vårdplatser för barn och ungdomar upp till 18 år med psykiatrisk problematik som remitteras till Slottis för utredning och/eller behandling från BUP:s distriktsbaserade mottagningar. Dels tre akuta vårdplatser för patienter som blir inlagda via BUP Akutenhet i Göteborg.Alla våra patienter vårdas enligt HSL. Enheten arbetar enligt vårdkedjeprincipen med avgränsande och specificerade uppdrag från remittenten. Vårdtiderna varierar beroende på uppdrag.Verksamheten som bedrivs utifrån ett tvärprofessionellt perspektiv kännetecknas av hög kompetens samt en hög grad av samverkan.Som nattsjuksköterska på BUP Korttidsvårdsavdelning Slottis arbetar du tre nätter i veckan och har ingen helgtjänstgöring. Du har ett övergripande ansvar då natten bemannas med en sjuksköterska och en skötare. I ansvaret ingår att du är medicinansvarig, dokumentationsansvarig och att du ansvarar för att samarbeta med din kollega kring det psykopedagogiska behandlingsarbete som krävs.Då Slottis tar emot patienter i det akuta skeendet behövs det vid behov att vi tar emot patienter under dygnets alla timmar. Som personal krävs det att du finner det utmanande att till viss del arbeta med det oförutsägbara.Vi erbjuder handledning, självskydd och adekvat vidareutbildning.Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med minst ett års erfarenhet inom yrket. Är du psykiatrisjuksköterska ser vi det som meriterande. Erfarenhet av att som sjuksköterska arbeta med barn och unga är också önskvärt, gärna inom slutenvården för barn- och ungdomspsykiatrin.Vi vill att du är flexibel, har god samarbetsförmåga och kan behålla lugnet i stressade situationer. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.Inför anställning begär vi utdrag från misstanke- och belastningsregistret.Urval och intervjuer sker löpande under ansökningstiden, tveka därför inte med att skicka in din ansökan redan idag!Sahlgrenska Universitetssjukhuset har en tidskvotering vissa timmar på natten som innebär att nattjänstgöring 32 t/v ger heltidslön samt dubbel Ob-ersättning under timmarna 22:00 - 06:00.Om Västra GötalandsregionenVästra Götalandsregionen finns till för människorna i Västra Götaland. Vi ser till att det finns god hälso- och sjukvård för alla. Vi arbetar för en hållbar utveckling och tillväxt, bra miljö, förbättrad folkhälsa, ett rikt kulturliv och goda kommunikationer i hela Västra Götaland.Västra Götalandsregionen ser helst att du registrerar din ansökan via rekryteringssystemet. Om du som sökande har frågor om den utannonserade tjänsten eller av särskilda och speciella skäl inte kan registrera dina uppgifter i ett offentligt system - kontakta kontaktperson för respektive annons.Till bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings-, förmedlings- och rekryteringsföretag samt andra externa aktörer och försäljare av ytterligare jobbannonser. Västra Götalandsregionen har upphandlade avtal.Varaktighet, arbetstid93,7%. Tillträde: 210701 TillsvidareanställningIndividuell lönesättningSista dag att ansöka är 2021-04-26VÄSTRA GÖTALANDSREGIONEN5671508