Sjuksköterska hemsjukvård Lunds tätort
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2026-06-12
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I hemsjukvården kliver du rakt in i människors vardag. Det kräver mer av dig - men ger också mer tillbaka. Här finns inga standarddagar. Du planerar, prioriterar och leder ditt arbete. Självständigt, ja. Ensam, nej.
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Du möter patienter där livet händer - i deras hem, på deras villkor. Det ställer krav, men ger också något tillbaka: variation, ansvar och en yrkesroll med stort förtroende. Du möter inte bara patienter - du lär känna människor. Du planerar, prioriterar och driver ditt arbete framåt, självständigt men aldrig ensam. Du har kollegor nära - ett engagerat team av sjuksköterskor, fysioterapeut och arbetsterapeut - där samarbetet är lika självklart som kaffet på morgonen.
Vill du fördjupa dig inom palliativ vård? Driva förbättringar? Engagera dig i nätverk, Tänka nytt kring digitalisering? Testa nya arbetssätt? Här finns utrymme - och uppmuntran.
Arbetet är ofta omväxlande, ibland utmanande och alltid meningsfullt. Arbetstider: dagtid måndag-fredag samt var åttonde helg.
Osäker? Testa oss. Känn efter, gå bredvid några timmar eller en dag.
Din introduktion anpassas efter dig. För vi vet vad en bra start betyder.
Lär känna dina framtida kollegor i Lunds kommun - klicka här
Vi söker dig
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska, trygg i din roll och gillar att ta ansvar. Erfarenhet och vidareutbildning är meriterande.
Du är kommunikativ, strukturerad och lösningsfokuserad - och vet att gott bemötande är lika viktigt som medicinsk kompetens. Du har mod att prioritera och arbetsleda med kvalitet och patientsäkerhet i fokus. Körkort för personbil och cykelvana krävs liksom att du har goda kunskaper i svenska språket.
Ansök utan personligt brev - svara på våra urvalsfrågor istället. Vi intervjuar löpande. Som en del i urvalsarbetet använder vi tester.
Bifoga/ladda upp legitimation (pass, nationellt ID-kort eller personbevis tillsammans med ID-handling) vid ansökan. Om du inte är medborgare i EU/EES eller Schweiz måste du ha ett giltigt arbetstillstånd eller motsvarande handling. Handlingarna laddar du upp som bifogad fil.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
Det här ger vi dig som medarbetare
Om arbetsplatsen
Till hemvårdsområden centralt i Lund söker vi nya kollegor. Här jobbar vi för livet, människan och framtiden!
HSL-teamen inom varje hemvårdsområde består av 3-4 sjuksköterskor, 1 arbetsterapeut och 1 fysioterapeut. Tillsammans med omvårdnadspersonal och områdeschef är vi nära beslut, nära patienterna.
Välkommen hit!
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:
Utdrag för att kontrollera egna uppgifter i belastningsregistret, Polisen.se
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa:
Utdrag för arbete med barn med funktionsnedsättning, Polisen.se
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-03 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds Kommun
(org.nr 212000-1132), https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb
Bruksgatan 22 (visa karta
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222 37 LUND Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Ola Holmberg Rusestig, VF 046-3598044 Jobbnummer
9961984