Sjuksköterska Hemsjukvård/Hemvård yngre
Lunds kommun / Sjuksköterskejobb / Lund
2025-11-14
, Lomma
, Staffanstorp
, Burlöv
, Kävlinge
eller i hela Sverige
, Malmö
eller i hela Sverige
Nu söker vi 4 sjuksköterskor till vår verksamhet inom hemsjukvården/hemvården yngre.
Vill du jobba inom ordinarie hemsjukvård där vi söker kollegor till område Linero samt Östra Torn eller är du intresserad av vår verksamhet inom hemvården yngre?
Om rollerna och dina arbetsuppgifter
Inom ordinarie hemsjukvård är patienterna 65 år och äldre. Till 2 av våra 16 hemvårdsområde, Linero och Östra Torn, söker vi nu nya kollegor. Du utgår från ditt hemvårdsområde och ingår i ett team med flera andra yrkesprofessioner. Tillsamman planerar och utför ni väl anpassade hälso- och sjukvårdsinsatser.
Sjuksköterskorna inom hemvården yngre arbetar riktat mot patienter som är 20-65 år. Inom hemvården yngre utgår du från centralt belägna lokaler och har ett mycket nära samarbete med LSS-verksamheten. Du arbetar självständigt såväl som i team med andra yrkesprofessioner. Till hemvården yngre söker vi två sjuksköterskor.
Du som sjuksköterska ansvarar för handledning och delegering av omvårdnadspersonal. Vi erbjuder kommunövergripande utbildningar för omvårdnadspersonal inför delegering. Varje utbildning avslutas med ett digitalt kunskapstest för att säkerställa att personen har adekvata kunskaper för uppgifter. Detta ger dig som sjuksköterska ett underlag i delegeringsprocessen så att du kan känna dig trygg i dina beslut.
Som sjuksköterska hos oss har du stora möjligheter att själv planera din dag, bygga på din kompetens och bidra till att verksamheten utvecklas. Arbetstid: schemalagd dagtid med tjänstgöring var 8:e helg i helgsamverkan. Heltidsmått 38.25 tim/vecka.
Mot slutet av rekryteringsprocessen är du välkommen att göra ett studiebesök hos oss för att se hur vi arbetar.
Vi söker dig
som är legitimerad sjuksköterska. Har du några års erfarenhet som sjuksköterska är det meriterande liksom om du har vidareutbildat dig inom psykiatri alternativt till distriktssköterska.
Du lyssnar, kommunicerar och löser situationer på ett konstruktivt sätt. Ditt engagemang för arbete med människor är stort och ditt bemötande pedagogiskt och gott. Som person är du strukturerad och noggrann i ditt arbete. Du är också trygg och bekväm med att prioritera och arbetsleda med kvalitet och patientsäkerhet i fokus.
Du uttrycker dig utan svårigheter i svenska språket, har goda kunskaper i digitala arbetsverktyg och du har B-körkort. Cykelvana krävs.
Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare
Om arbetsplatsen
Verksamheten och förvaltningen har ett stort fokus och driv inom utveckling av välfärdsteknologi/digitalisering av hjälpmedel inom vård och omsorg. Just nu är vi särskilt glada för att vi fick ta emot GötaPriset 2025 i Göteborg, så sent som 11 november, för vårt arbete inom digitala hembesök.
Om rekryteringsprocessen
I den här rekryteringen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete.
Vi tillämpar löpande urval och intervjuer under ansökningstiden. Som en del i urvalsarbetet använder vi tester, i detta fall ett arbetspsykologiskt test.
I samband med intervjun kommer vi att fråga dig om ditt löneanspråk. Ta gärna del av vår lönestatistik https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/lonestatistik
Välkommen med din ansökan!
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret:https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/
För arbete inom LSS behöver du dessutom beställa: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/
Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 400 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss? Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-12-11 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "2025/1067". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Lunds kommun
(org.nr 212000-1132) Körkort
För detta jobb krävs körkort. Arbetsplats
Vård- och omsorgsförvaltningen Kontakt
Ann Boutis, Enhetschef 046-3596306 Jobbnummer
9605793