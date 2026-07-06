Sjuksköterska/distriktssköterska
Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Jönköping Visa alla sjuksköterskejobb i Jönköping
2026-07-06
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Bra Liv Norrahammar vårdcentral
Är du redo för en ny utmaning? Vill du vara med och bidra till bästa möjliga hälsa för invånarna tillsammans med oss? Varmt välkommen med din ansökan till oss på Bra Liv Norrahammar vårdcentral!
Tjänsten avser en tillsvidaretjänst.
Rollen som sjuksköterska/distriktssköterska
Hos Bra Liv Norrahammar vårdcentral erbjuds du ett stimulerande och omväxlande arbete som innefattar nära samarbete med övriga yrkesgrupper på vårdcentralen. Vi jobbar i team kring medicinska prioriteringar och jobbar nära varandra i det dagliga arbetet över alla professioner. Teamarbete är något vi kommer arbeta ännu mer med under kommande år vilket är en del i att vi är i projektet "invånarteam". Du kommer arbeta med vanligt förekommande arbetsuppgifter på en vårdcentral och med stor variation i arbetet, där mottagningsarbete, telefonrådgivning i TeleQ och 1177- tjänst /direkt utgör bas i arbetet. På vår mottagning arbetar sjuksköterskor, undersköterskor och läkare tillsammans med såväl planerade och akuta besök som traditionell distriktssköterskemottagning. Inom områdena diabetes, astma/KOL, sårvård, hälsosamtal, vårdsamordning har vi speciella sjuksköterskor som arbetar och här finns möjlighet för dig att utvecklas. Vi har ett gott samarbete med hemsjukvårdens/ SÄBO sjuksköterskor. Har du erfarenhet av vårdsamordning så är det meriterande.
Mottagningsarbetet består av både planerade och akuta besök och där man möter barn från 1 år och alla åldrar uppåt, ett varierande arbete. Besvär varierar från enklare till mer komplexa. Vi samarbetar därför med varandra för att kunna konsultera och ge kvalitativ vård till våra listade invånare. Vi har öppet måndag-fredag mellan kl. 07:45-17:00.
Viss helg- och kvällstjänstgöring vid Närakuten i Jönköping Ryhov ingår i uppdraget där man arbetar med sina kollegor från vårdcentralen.
Din blivande arbetsplats
Vår värdegrund är helhet, omtanke, kvalité och vi har bemötandet med patienten i fokus. På Norrahammar vårdcentral värderar vi alla yrkeskategorier lika högt och har ett gott samarbete, utan hierarki. Vi är 14 sjuksköterskor/ DSK och 3 undersköterskor. Vi värnar om varandra och är måna om att alla ska trivas och känna sig trygg i sin roll. Vi hjälps åt i det vi möter om det är i telefonen eller på mottagningen.
Som medarbetare inom Bra Liv gör du skillnad för många - på riktigt. Målsättningen hos oss är att varje patient ska lämna oss med känslan av att ha blivit sedd, lyssnad på och professionellt behandlad med en tydlig medvetenhet om vad nästa steg är. Hos oss är kompetensutveckling inte bara utbildning, det är en del av det dagliga arbetet!Publiceringsdatum2026-07-06Profil
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Är du utbildad distriktssköterska är det meriterande, har du dessutom arbetat inom primärvård är det en fördel.
Vi tror att du är en självständig person som tar egna initiativ och har lätt att anpassa dig till nya förutsättningar. Du arbetar strukturerat och har en vilja och förmåga att hitta lösningar. Vi värdesätter egenskaper som god kommunikationsförmåga, engagemang, flexibilitet och positiv attityd. Erfarenhet av primärvård och av att arbeta i Cosmic och Tele-Q är meriterande men inte ett krav. Vår värdegrund sätter bemötande med patienten i fokus. För oss väger en positiv attityd till dina kollegor och till ditt arbete tungt eftersom det leder till en god stämning i gruppen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Vårt erbjudande till dig
• Individuell introduktion utifrån din kompetens och erfarenhet
• Individuell kompetensutveckling
• Goda möjligheter till utvecklingsarbete och vidareutbildning i en god lärande miljö
• Kompetenta kollegor från olika yrkesgrupper
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Har du frågor om tjänsten?
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta Vårdenhetschef Majja Hörnmark på tfn 070-4566220/
010-2423904, alt. mail: marianne.hornmark@rjl.se
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Vår rekryteringsprocess
Sista ansökningsdag är den 26/7-2026. Varmt välkommen med din ansökan!
Läs mer om Region Jönköpings läns rekryteringsprocess på vår hemsida: https://rjl.se/jobb-och-karriar/Lediga-jobb/Var-rekryteringsprocess/ Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-26 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B453/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
9992945