Sjuksköterska/distriktssköterska
Region Jönköpings län / Sjuksköterskejobb / Jönköping Visa alla sjuksköterskejobb i Jönköping
2026-07-17
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Region Jönköpings län i Jönköping
, Aneby
, Habo
, Mullsjö
, Vaggeryd
eller i hela Sverige
Bra Liv Kungshälsan Vårdcentral
Är du redo för en ny utmaning och vill vara med och bidra till bästa möjliga hälsa för invånarna?
Då är det dig vi söker till tjänsten som sjuksköterska/distriktssköterska på Bra Liv Kungshälsan vårdcentral!
Rollen som sjuksköterska/distriktssköterska
Hos oss erbjuds du ett omväxlande arbete med bland annat telefonrådgivning, rådgivning via digitala kanaler.
Vi är öppna för att ta tillvara dina kunskaper och intressen.
Du arbetar måndag – fredag med viss tjänstgöring på kvällar och helger på Närakuten,
Din blivande arbetsplats
Kungshälsan vårdcentral är en del av Vårdcentralerna Bra Liv och tillhör den regionsdrivna primärvården.
Vår målsättning är "en bättre hälsa för alla", vilket vi når genom att visa omtanke, tänka helhet och skapa kvalitet.
Tillsammans bedriver vi vård med omtanke, helhet och kvalitet i fokus och erbjuder våra invånare bra vård, förebyggande insatser och rehabilitering.
Vi uppmuntrar till nytänkande och strävar hela tiden efter att utveckla vår verksamhet utifrån de behov som vår befolkning har.
Vår verksamhet bygger på personliga möten där du genom ditt engagemang och professionella förhållningssätt är med och bidrar till utveckling och ständiga förbättringar. Vi sätter tydliga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre, därför vill vi ge våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte.Publiceringsdatum2026-07-17Profil
Vi söker nu dig, en sjuksköterska som vill vara med och ytterligare utveckla och förstärka vår vårdcentral. Vi ser positivt på om du har tidigare erfarenhet av primärvård och mottagningsarbete. Du har ett genuint intresse för människor och sätter patienten i fokus. Vi förväntar oss att du tillsammans med dina kollegor bidrar med din kompetens och ett gott bemötande för att ge patienten bästa möjliga vård.
Du trivs i din yrkesroll, är engagerad och bidrar till ett gott arbetsklimat då du har initiativförmåga, är flexibel och har ansvarskänsla. Du kommer att bli en del av ett härligt team på vårdcentralen, där vi tillsammans arbetar för en trivsam arbetsmiljö och gör det bästa möjliga för patienten.
Stor vikt läggs på personlig lämplighet
Vårt erbjudande till dig
Vi erbjuder dig en heltidstjänst på 100% med tillträde enligt överenskommelse.
Som sjuksköterska hos oss får du alltid en individuellt anpassad och gedigen introduktion i vårt arbetssätt under de första veckorna, oavsett tidigare erfarenhet.
För att säkra kvaliteten håller vi kontinuerlig utbildning för våra anställda. Vi erbjuder även individuellt schema som är anpassat till verksamheten
På Bra Liv Kungshälsan vårdcentral hjälps vi åt och har roligt tillsammans!
Som medarbetare hos oss inom Region Jönköpings län får du tillgång till våra anställningsförmåner. En del av dem ökar din grundtrygghet, andra sätter lite guldkant på vardagen. Läs mer om våra förmåner här: Förmåner (http://www.rjl.se/jobb-och-karriar/Jobba-hos-oss/Formaner/)
Detta värderar vi högt
Vår verksamhet bygger på personliga möten där du genom ditt engagemang och professionella förhållningssätt är med och bidrar till utveckling och ständiga förbättringar. Vi sätter tydliga mål och vill ständigt utvecklas och bli bättre, därför vill vi ge alla våra medarbetare förutsättningar till samverkan och erfarenhetsutbyte och vi uppmuntrar kreativa lösningar. Vår arbetsmiljö är viktig och den ska präglas av dialog och trivsel!
Läs gärna mer om hur det är att arbeta på vårdcentralerna Bra Livhttps://www.rjl.se/vardcentralernabraliv/jobba-hos-oss/
Har du frågor om tjänsten
Vill du veta mer kring tjänsten är du välkommen att kontakta Vårdenhetschef Emma Olofsson Ekhem, tln 010-2429657.
Vi tar gärna emot samtal från dig som är intresserad av jobbet men tackar nej till dig som säljer annonser och rekryteringstjänster.
Sista ansökningsdag är 9 augusti och vi gör urval löpande.
Varmt välkommen med din ansökan!
Vi undanber oss all kontakt med annonsförsäljare och rekryteringsföretag.
Sök jobbet som Sjuksköterska/distriktssköterska (https://../Recruitments/Public/?JobPositionId=35549&RefNo=B103%2f25) Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-08-09 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "B547/26". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Region Jönköpings Län
(org.nr 232100-0057)
551 11 JÖNKÖPING Arbetsplats
Region Jönköpings län Jobbnummer
10005262