Sjuksköterska astma/KOL till Achima Care Älmhult vårdcentral - Achima Care AB - Sjuksköterskejobb i Älmhult

Achima Care AB / Sjuksköterskejobb / Älmhult2021-04-07Till vårdcentralen i Älmhult söker vi en sjuksköterska med särskilt intresse för astma/KOL!Vårt uppdrag är att ge den bästa vården nära patienten där primärvården är basen i hälso- och sjukvården. På vår astma/KOL mottagning kommer du arbeta med utredning och behandlingar av patienter som har astma och kronisk obstruktiv lungsjukdom.Du kommer göra lungfunktionsutredningar, utföra spirometrier samt följa upp och behandla dina astma/KOL-patienter i samråd med våra läkare på vårdcentralen. Utöver ditt arbete på mottagningen kommer du även arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter så som telefonrådgivning och övrigt mottagningsarbete. Du som söker ska vara legitimerad sjuksköterska och gärna vara vidareutbildad som distriktssköterska med ett särskilt intresse för astma/KOL.Vi tror att du är trygg i din profession och är van att arbeta självständigt. Du har ett patientfokuserat arbetssätt och har alltid största fokus på patientens bästa. Arbetslivserfarenhet från primärvården är högt meriterande för tjänsten. Vår vårdcentral sätter kvalitet och patientsäkerhet som högsta prioritet. Vi värdesätter att ha roligt på arbetet lägger därmed stor vikt vid personlig lämplighet för att hitta rätt person för jobbet. Vårdcentralen är en stor vårdcentral med många möjligheter. Vi arbetar med tydliga mål och det är korta beslutsvägar. Du kommer att arbeta i ljusa fina lokaler med ett härligt gäng kollegor där alla personalkategorier samarbetar. Du kommer att ingå i ett team om cirka 50 medarbetare där vi tillsammans tar hand om cirka 12 200 listade patienter.AnställningsvillkorTillsvidareanställning med sex månaders provanställningDeltid- heltidsanställning enligt överenskommelseTillträde omgåendeOm AchimaAchimas uppdrag är att arbeta förebyggande med hälsa och erbjuda en lättillgänglig och trygg sjukvård. Det har vi haft förmånen att göra sedan 2004. Achima består idag av 10 vårdcentraler och rehabenheter runt om i landet. Achima lednings utgår ifrån huvudkontoret i Karlskrona som består av stödfunktioner så som HR, ekonomi, inköp, marknad och IT.Vår arbetsfilosofi kallar vi The Achima Way vilket innebär att vi förbättrar vårdsverige. När man arbetar enligt The Achima Way tar man ansvar för att arbeta enligt förhållningssättet som vi kallar Achima-ansvaret. Läs gärna mer på vår hemsida: https://www.achima.se/om-oss/the-achima-way-achima-ansvaret/ För mer information hör av dig till verksamhetschef Lisbeth Göransson på lisbeth.goransson@achima.se eller på telefon 0476-650 835.Urval och rekrytering sker löpande. Tack för att du ansöker via länken i annonsen.Vi undanber oss alla erbjudande om annonsering och rekryteringshjälp i samband med denna annons.Varaktighet, arbetstidHeltid Anställningstid enligt överenskommelse2021-04-07Lön enligt överenskommelseSista dag att ansöka är 2021-04-30Achima Care AB5674882