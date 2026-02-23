Sjuksköterska
Totalförsvarets plikt- och prövningsverk / Sjuksköterskejobb / Umeå Visa alla sjuksköterskejobb i Umeå
2026-02-23
, Vännäs
, Nordmaling
, Vindeln
, Robertsfors
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Totalförsvarets plikt- och prövningsverk i Umeå
, Stockholm
, Karlstad
, Göteborg
, Malmö
eller i hela Sverige
Plikt- och prövningsverket etablerar sig i Umeå! Vill du vara med vid uppstarten av vårt nya prövningskontor?
Nu öppnar Plikt- och prövningsverket ett nytt prövningskontor i Umeå hösten 2026 och vi söker 7 sjuksköterskor som vill vara med och bygga upp verksamheten från grunden.
Kontoret kommer att vara centralt beläget i nyrenoverade lokaler intill Umeälven.
Vid enheten för medicinsk prövning i Umeå arbetar överläkare, psykologer, sjuksköterskor och administratörer tillsammans med våra handläggare. Tillsammans arbetar vi mot gemensamma mål, där vi tar ansvar både för vårt eget arbete och för varandra.
Som sjuksköterska hos oss arbetar du med friska individer och genomför medicinska undersökningar, bedömningar och urval inför yrken och utbildningar med krav på särskild lämplighet. Arbetet är självständigt, varierat och präglas av kvalitet, rättssäkerhet och professionalism.
Med fokus på kvalitet i allt vi gör bygger vi en arbetsmiljö där alla får växa och bidra. Hos oss finns en stark laganda, kamratlig stämning och lojalitet gentemot varandra. Nu söker vi dig som vill vara med och forma vår nya verksamhet från början.
Vill du bidra till trygghet och säkerhet i det svenska samhället? Då har du kommit rätt. Publiceringsdatum2026-02-23Arbetsuppgifter
I rollen som sjuksköterska
- ska du genomföra hälsoundersökningar på prövande till utbildningar och anställningar inom Försvarsmakten och Polismyndigheten samt hos andra uppdragsgivare.
- arbetar du självständigt utifrån våra givna metoder och riktlinjer, samtidigt är din arbetsinsats en del i en gemensam prövningskedja.
Det är viktigt att du trivs med strukturerat arbetsinnehåll och arbetssätt, som en del i ett gemensamt uppdrag.
Våra arbetsmetoder vilar på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet, vilket innebär att vi gör urval med hög kvalitet för att garantera rätt person på rätt plats med rätt ansvar.Kvalifikationer
Vi söker dig
- som är sjuksköterska med legitimation utfärdad av Socialstyrelsen
- med några års erfarenhet av kliniskt arbete i en patientnära verksamhet
Dina personliga egenskaper
Du är en person med mognad och inre stabilitet. Du har god förmåga att anpassa dig till förändrade situationer och kan hantera oförutsägbarhet på ett lugnt och strukturerat sätt. Du visar gott omdöme även under press och tar ansvar för dina handlingar.
Du samarbetar väl med andra genom att lyssna, kommunicera tydligt och bidra till en fungerande gruppdynamik. Samtidigt kan du agera självständigt när situationen kräver det. Du har empati och förståelse för andra människor, men kan också fatta beslut med saklighet och balans. Du arbetar noggrant och strävar efter kvalitet i det du gör.
Om anställningen
Vi erbjuder dig en anställning tillsvidare som inleds med provanställning.
På grund av verksamhetens karaktär kan du inte arbeta hemifrån, men vi hoppas att detta istället kan bidra till en tydligare uppdelning mellan arbete och fritid. Vi erbjuder dig minst 28 dagars semester upp till 35 dagar beroende på ålder. Du har även möjlighet att träna 2 timmar på arbetstid per vecka och erbjuds förmånligt friskvårdsbidrag. Läs mer om vilka förmåner och villkor vi har på vår webbplats: https://www.pliktverket.se/jobba-hos-oss
Inför anställningen gör vi en säkerhetsprövning enligt bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras
Vi välkomnar sökande med olika bakgrunder, erfarenheter och perspektiv för att spegla det samhälle vi verkar i. Vi ser fram emot att ta del av din ansökan!
För att ansöka till oss behöver du inte skriva ett personligt brev. Vi har istället valt att fokusera på urvalsfrågor och ditt CV för en värderingsfri rekrytering.Om företaget
Vi på Plikt- och prövningsverket arbetar för att göra Sveriges säkrare. Vår huvuduppgift är att mönstra, skriva in till grundutbildningen och registerföra personal i krigsorganisationen. Vi gör också tester och bedömningar åt andra myndigheter, till exempel Polisen och Försvarshögskolan. Kort sagt: vi ser till att rätt personer hamnar på rätt plats i totalförsvaret.
Möt några av våra medarbetare - på vår webbplats hittar du filmer och intervjuer med några av oss! Ersättning
Månadslön Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-16 Klicka på denna länk för att göra din ansökan Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Ö2026/0953". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Totalförsvarets plikt- och prövningsverk
(org.nr 202100-4771) Kontakt
Gunilla Lindahl 010-1902810 Jobbnummer
9756495