Sjuksköterska - sommarvikariat
2026-04-22
I Tranemo kommun känner du dig välkommen. Här verkar vi för en stark känsla av samhörighet och uppmuntrar dig som anställd att ha inflytande och delaktighet i utvecklingsarbetet av våra verksamheter. Vi utgår från ett tydligt hållbarhetsperspektiv där vi som arbetsgivare satsar på bra arbetsvillkor, ett gott ledarskap och utgår från en tydlig värdegrund; Vår verksamhet ska vara tillgänglig för alla, alla ska bli bemötta på ett positivt och professionellt sätt, vi levererar tjänster med god service och hög kvalitet och alla vi möter ska känna att de blir lyssnade på.
Vi lever i en föränderlig tid och söker därför efter kompetenta och engagerade medarbetare som vill vara med och bygga framtidens Tranemo.
Tranemo kommun - Närheten till varandra bygger relationer för framtiden.
Arbetsuppgifter
Vill du ha ett självständigt och varierande arbete i sommar?
Som sjuksköterska hos oss arbetar du nära patienter i deras hemmiljö, på särskilda boenden eller i ordinärt boende. Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp omvårdnadsinsatser i samarbete med olika yrkesgrupper.
Vi söker dig med intresse och engagemang för att arbeta som sjuksköterska inom den kommunala primärvården.Kvalifikationer
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska. Har du några års erfarenhet inom yrket ser vi det som meriterande.
Du har god samarbetsförmåga, är flexibel, ansvarstagande och har ett gott bemötande gentemot patienter och kollegor.
Du är nyfiken på framtidens hälso- och sjukvård.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och ser dig som en viktig del av vårt team.
B-körkort är ett krav för tjänsten.
Du får en introduktion som anpassas efter dina behov och du kommer att arbeta tillsammans med erfarna och stöttande kollegor.
Rekrytering sker löpande.
Löneform: Månadslön.
Anställningsform: Tidsbegränsad anställning.
Arbetstid: Dagtid.
Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund.
Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanbeder oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.
Vi använder e-rekrytering för att effektivisera och kvalitetssäkra rekryteringsarbetet. Alla dina uppgifter sparas på ditt CV-konto och du kan enkelt logga in och uppdatera dina uppgifter när du vill. Fyll därför i dina uppgifter så omsorgsfullt som möjligt för att ge en rättvisande bild av dig själv. Uppgifterna behandlas och sparas enligt GDPR.
Enligt lag har vi som arbetsgivare möjlighet att, vid rekrytering till vissa tjänster, begära utdrag ur belastnings- och misstankeregister.
Varmt välkommen med din ansökan! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-31
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "C320658". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Tranemo kommun
För detta jobb krävs körkort.
Tranemo Kommun , Omsorgssektion Kontakt
Sara Davidsson sara.davidsson@tranemo.se 0325-576373
