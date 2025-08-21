Sjukhusfysiker inom nuklearmedicin
Vill du bygga din karriär i en miljö där du får växa in i rollen som sjukhusfysiker inom nuklearmedicin, med nära klinisk anknytning, handledning av erfarna kollegor och goda möjligheter till att driva utveckling.
Då är detta en spännande möjlighet för dig.
Medicinsk strålningsfysik vid universitetssjukhuset i Linköping, Region Östergötland, är en arbetsplats med fokus på högspecialiserad vård, undervisning, utveckling och forskning.
Vårt erbjudande
Sektionen för nuklearmedicin bedriver en bred och högspecialiserad verksamhet inom nuklearmedicinsk bilddiagnostik, radionuklidterapi, strålsäkerhet samt koordinerar Region Östergötlands beredskap vid radionukleära händelser.
Den tekniska miljön är modern och i kontinuerlig utveckling. Vår utrustning omfattar tre SPECT-system: ett traditionellt dubbelhövdat SPECT/CT-system samt två avancerade system med halvledarteknik; ett multidetektor-SPECT och en dedikerad hjärtkamera. PET-verksamheten består i dagsläget av ett PET/CT-system, som inom kort kommer att kompletteras med en ny kamera. Terapiverksamheten utgörs idag främst av behandlingar med jod och radium men vi ser ett framtida behov att även kunna erbjuda behandlingar med lutetium. Vi har ett tätt samarbete med sektionen för radiofarmaci kring produktion och beredning av radioaktiva läkemedel, där regionens cyklotron är en central resurs.Publiceringsdatum2025-08-21Dina arbetsuppgifter
Du kommer att arbeta kliniknära med ett erfaret och kunnigt team. Tjänsten passar särskilt bra för dig som är i början av din karriär och vill bygga en bred kompetens inom nuklearmedicinsk sjukhusfysik.
Exempel på arbetsuppgifter:
• Utföra kvalitetskontroller av utrustning såsom SPECT- och PET-kameror, aktivitetsmätare och strålskyddsinstrument.
• Ge stöd vid dosberäkningar, bildtagning och hantering av radiofarmaka i det dagliga kliniska arbetet.
• Delta i metodoptimering, validering av utrustning och justering av undersökningsprotokoll.
• Bidra till strålsäkerheten inom regionens alla nuklearmedicinska verksamheter inklusive utbildningar för klinisk personal.
• Vara delaktig i utvecklingsarbete och forskningsprojekt kopplade till kliniken.
Arbetsgrupp
Som sjukhusfysiker är du anställd på en enhet med drygt 30 medarbetare, bestående av sjukhusfysiker, ingenjörer, kemister och en administratör. Vi arbetar inom strålterapi, diagnostisk röntgen, MR, nuklearmedicin och radiofarmaci; i en öppen och kollegial miljö där vi har roligt på jobbet och ger varandra stöd. Medicinsk strålningsfysik har även ett välutvecklat specialistprogram på plats.
Om dig
Tidigare erfarenhet inom nuklearmedicin eller andra delar av sjukhusfysik är meriterande, men inte ett krav. Det är bra om du är nyfiken på eller har erfarenhet av att arbeta med AI-baserade verktyg inom exempelvis bildanalys, metodoptimering eller kvalitetssäkring. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. God språklig förmåga i tal och skrift på engelska och svenska är ett krav.
Vi söker dig som är legitimerad sjukhusfysiker, eller som inom kort förväntas få din legitimation. Du är noggrann, ansvarstagande och trivs i en kliniknära roll där du får arbeta praktiskt i det dagliga flödet tillsammans med andra professioner. Du är nyfiken, samarbetsinriktad och vill gärna växa in i rollen med stöd av erfarna kollegor
Ansökan och anställning
Vi erbjuder en tillsvidareanställning.
Inför anställning i ett patientnära arbete inom Region Östergötland kommer du att få fylla i en https://ledsys.lio.se/Document/Document?DocumentNumber=54500.
