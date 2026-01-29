Självständig hotellreceptionist varannan helg
2026-01-29
Vi är ett medelstort hotell och hostel i centrala Göteborg - högst upp på Linnégatan mittemot Slottsskogen. Med vårt unika läge erbjuder vi närhet till stadens alla nöjen och evenemang, turistattraktioner såväl som lugnet i Slottsskogen. Vi erbjuder våra gäster ett modernt, fräscht och enkelt boende och vi strävar efter att vara det bästa alternativet inom vår klass. Vi söker självständiga, ansvarsfulla och drivna medarbetare.
Nu vill vi förstärka vårt team med en receptionist varannan helg. Som receptionist hos oss är du den första våra gäster möter - och ofta den de minns bäst. Arbetet är självständigt och varierande, och vi söker dig som både har känsla för service och trygghet nog att ta beslut på egen hand.
Om din roll
Du arbetar mestadels självständigt, vilket betyder att du behöver vara bekväm med att ta ansvar, fatta beslut och lösa oväntade situationer på egen hand. En vanlig dag innebär allt från att ta emot frukostgäster, sköta utcheckning, förbereda inför självincheckning, hantera bokningar och betalningar, svara på frågor och ge tips om Göteborg samt andra sysslor som kan förekomma i den dagliga driften. Du sköter även frukostserveringen under lågsäsong, vilket innebär enklare tillredning av frukost, servering och efterarbete.
Du jobbar schemalagt varannan helg (lör-sön), arbetstiden är 4-6 h/pass och du jobbar morgon och förmiddag. Vi ser gärna att du har möjlighet att komma in ett par-tre vardagar för introduktion och upplärning. Det är ett stort plus om du vill sommarjobba hos oss och även jobba extra vid behov, t ex röda dagar.
Vem vi söker
Arbetet är varierande - och ibland oförutsägbart. Därför behöver du vara både serviceinriktad och handlingskraftig: trygg i mötet med människor, snabb i tanken och med en naturlig känsla för att skapa lösningar. Du:
Är social, varm och professionell i mötet med gäster
Har god kommunikationsförmåga på svenska och engelska (fler språk är ett plus)
Är ansvarsfull och strukturerad, men också flexibel när saker händer
Trivs med att arbeta ensam och ta egna beslut
Har tidigare erfarenhet som hotellreceptionist
Vänligen notera att vi endast hanterar ansökningar som uppfyller kravprofilen.
Vi erbjuder
Ett självständigt arbete där du gör verklig skillnad för våra gäster
En familjär arbetsplats med nära kontakt mellan alla medarbetare
Läge mitt i Göteborg, precis vid Slottsskogen
Möjligheten att växa i din roll och ta mer ansvar. Då det finns fler verksamheter inom vår hotellgrupp finns alla möjligheter för rätt person.
Vill du bli en del av Linnéplatsens Hotell & Vandrarhem och hjälpa oss ge våra gäster ett varmt välkomnande? Skicka din ansökan redan idag! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-02-22
E-post: ansokning@boilinne.se
