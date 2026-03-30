Simulatoransvarig utvecklingsingenjör KSU
Företagsbeskrivning
KSU, Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB, kompetenssäkrar de svenska kärnkraftverkens personal genom såväl teoretisk utbildning som praktisk träning i fullskalesimulatorer. Företaget befinner sig i utvecklingsfas och vi ser en spännande framtid för att säkerställa kompetens för långsiktig och ny kärnkraftsdrift.
Verksamheten bedrivs från vårt huvudkontor som ligger i Nyköping samt från våra träningsanläggningar som ligger i nära anslutning till kärnkraftverken i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. KSU, med ca 180 anställda, delägs av Forsmarks Kraftgrupp AB, OKG AB, Ringhals AB och ingår i Vattenfallkoncernen, Business Unit Vattenfall Power Solutions, VPS.
Du kliver in i en spännande tid och får möjligheten att var en viktig kugge att skapa KSUs framtid för att bidra till hållbar framtid och kompetens för framtidens kärnkraft.
Om rollen
Vill du bidra till säker och fossilfri kärnkraft - och arbeta nära tekniken som möjliggör trygg och effektiv drift?
Kärnkraftsäkerhet och Utbildning AB (KSU) söker nu en simulatoransvarig utvecklingsingenjör med placering i Forsmark.
Vilka är vi på KSU? En av våra viktigaste uppgifter är att utbilda de svenska kärnkraftverkens drift- och underhållspersonal. Vi bidrar till säker och stabil drift av kärnkraft genom att leverera verkslika simulatorer.
Enheten för simulatorutveckling på KSU erbjuder nu ett intressant arbete som utvecklingsingenjör. Enheten ansvarar för den övergripande funktionen och verkslikheten hos våra fullskalesimulatorer. I gruppen arbetar idag 8 medarbetare.Publiceringsdatum2026-03-30Dina arbetsuppgifter
Som utvecklingsingenjör på KSU har du en central roll i simulatorns utveckling, användning och förvaltning. Du arbetar i nära samarbete med personal vid kärnkraftverken, externa leverantörer, interna projektledare samt KSUs utbildnings- och teknikavdelningar. I rollen ingår att förklara hur simulatorn fungerar, utreda och lösa fel, genomföra tester och dokumentera resultat. Du tar även fram underlag, fördelar arbetsuppgifter till teknikavdelningens medarbetare och deltar i möten med kärnkraftverkens teknikorganisation.
Som simulatoransvarig utvecklingsingenjör ansvarar du bland annat för att:
Tillsammans med kollegor, och med stöd i etablerade arbetsprocesser, säkerställa att simulatorn motsvarar verklig anläggning vad gäller funktion, beteende och dynamik
Ta fram underlag samt planera och genomföra tester vid förändringar och uppdateringar av simulatorn
Delta i projekt kopplade till ny eller uppdaterad utrustning i simulatorn
Genomföra tekniska utredningar och bidra till modernisering av simulatorlösningarna
Samla in och sammanställa information om förändringar och utvecklingsplaner för det aktuella blocket på kraftverket.
Arbetet sker i en test- och utvecklingsmiljö. Resor mellan KSUs kontor samt till leverantörer inom och utom Sverige förekommer.
Vi vet att våra anställda är nyckeln till vår framgång. För oss är din utveckling viktig och därför kommer vi alltid att uppmuntra dig till att använda dina kunskaper och ge dig möjligheter till att utvecklas genom nya utmaningar, utbildningar och kompetensöverföring. Hos oss får du förtroendet att agera med stor frihet och eget ansvar, vilket tillsammans med bra arbetsvillkor och ömsesidigt förtroende ger en hög flexibilitet och balans mellan arbete och privatliv.
Kravspecifikation
För att lyckas i rollen behöver du ha:
Flera års erfarenhet av kontrollrumsarbete i kärnkraftverk med kokvattenreaktor (BWR) primärt som reaktoroperatör, alternativt lång erfarenhet som turbinoperatör
Mycket goda tekniska kunskaper och processförståelse
Mycket goda kunskaper i svenska, i tal och skrift
Goda kunskaper i engelska, i tal och skrift
Erfarenhet av arbete i kraftverken i Forsmark ses som meriterande
För att trivas i rollen behöver du ha ett genuint intresse för teknik och en vilja att förstå hur komplexa system hänger ihop. Du arbetar strukturerat och har ett ordningsamt arbetssätt, vilket gör att du kan hantera flera frågor parallellt på ett metodiskt sätt. Du är kommunikativ och har lätt för att bygga goda relationer, både med kollegor och andra samarbetspartners, och kan förklara tekniska frågor på ett tydligt sätt. Samtidigt är du självgående och tar ansvar för ditt arbete från planering till genomförande. Du tycker om problemlösning och trivs med att analysera, felsöka och hitta lösningar i tekniska frågeställningar.
Ytterligare information
Vi erbjuder
Förutom att du får vara med och forma framtidens smarta energisamhälle erbjuder vi dig ett utvecklande och omväxlande arbete med många kontaktytor. För oss på Vattenfall är det viktigt att arbete och privatliv har en god balans, därför erbjuder vi flexibilitet i arbetet samt möjlighet till att arbeta hemifrån vid behov. Vi har även en hel del andra personalförmåner som exempelvis arbetstidsförkortning, förmånliga tjänstepensionsavtal, föräldraledighetstillägg med mera. Läs mer om våra förmåner här.
Placeringsort är Forsmark. Resor ingår som en naturlig del av tjänsten men vi arbetar aktivt med tekniska hjälpmedel för att minska dessa
För ytterligare information om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef Andréa Pålsson, telefon: 070 567 36 28. För frågor om rekryteringsprocessen, vänligen kontakta rekryterare Åsa Vallin, asa.vallin@vattenfall.com
.
Fackliga representanter för denna tjänst är Mikael Stenmark, mikael.stenmark@ksu.se
(Unionen), Johan Kjellberg, johan.kjellberg@ksu.se
(Ledarna), Ingemar Eriksson, ingemar.eriksson@vattenfall.com
(SEKO) samt Gustaf Treiber gustaf.treiber@vattenfall.com
(Akademikerna).
Välkommen med din ansökan senast den 17 maj 2026 - urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag. Vi tar inte emot personligt brev i ansökan. Du söker snabbt och enkelt genom att svara på urvalsfrågor och bifoga ditt CV. Vi tar endast emot ansökningar via vår webbplats.
Sista dag att ansöka är 2026-05-17
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Vattenfall AB
(org.nr 556036-2138)
742 94 ÖSTHAMMAR Arbetsplats
Forsmark Jobbnummer
9827065