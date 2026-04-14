Siminstruktör
2026-04-14
Är du vår nya skolsiminstruktör?
Helsingborg Simsällskap söker nu dig som vill jobba som skolsiminstruktör på timmar eller deltid i vår skolsimsverksamhet för läsåret 26/27. Du älskar troligen att vara i vatten och vill vara en del av barns och ungdomars väg till att också vara trygg i vatten och bli simkunniga.
Vem är du?
Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av simundervisning för barn. Du har tidigare jobbat med arbete där pedagogik och inlärning är i fokus, du är genuint intresserad av att utvecklas som ledare och du vill vara en förebild för andra. Du är positiv och sprider glädje omkring dig!
Det är extra meriterande om du har:
• Dokumenterad utbildning såsom Simidrottsledare, Simlinjeinstruktör, simlärare eller har motsvarande erfarenhet.
• Utbildning eller motsvarande erfarenhet som ledare
Som skolsiminstruktör i Helsingborg Simsällskap kommer du att jobba tillsammans med andra instruktörer i ett team med gedigen erfarenhet. Rollen innebär ett stort eget ansvar där ditt arbete i huvudsak sker i simhallen och i vattnet. Arbetet sker på dagtid.
Vilka är vi?
Helsingborg Simsällskap är en Sveriges ledande idrottsföreningar med drygt 5000 medlemmar som deltar i simning och simundervisning, året runt på veckans alla dagar. Våra arbetsplatser är i Filborna Simhall, där vi även har vår administrativa verksamhet, samt Simhallsbadet på Söder.
Ange i ansökan om du är intresserad av en tjänst eller söker ett extrajobb. Om du har frågor är du välkommen att kontakta:
Skolsimsansvarig: Alexander Almeida Sundell
Telefonnummer: 076-722 17 17
Mejl: alexander.a.sundell@hssim.com
Din ansökan med CV skickas till: alexander.a.sundell@hssim.com Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-05-13
E-post: alexander.a.sundell@hssim.com
Detta är ett deltidsjobb. Arbetsgivare Helsingborgs Simsällskap
256 61 HELSINGBORG
