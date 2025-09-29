shareholder
Vi söker nu, för vår kunds räkning, en erfaren och driven HR Business Partner till Technology Consulting-teamet i Västerås.
Detta är ett senior interimuppdrag där du förväntas leverera från dag ett och ta fullt ansvar för hela HR-området.
Om uppdraget
Plats: Västerås (100% på plats; viss flexibilitet kan diskuteras med ansvarig chef)
Start: Så snart som möjligt / ASAP
Slutdatum: 31 mars 2025 (förlängning förväntas inte)
Omfattning: Heltid
Nivå: Senior - krav på självständighet och omedelbar leverans
Om rollen
I rollen som HR Business Partner blir du en pålitlig rådgivare till både chefer och medarbetare. Du förväntas säkerställa professionellt HR-stöd inom både strategiska och operativa områden samt bidra till att utveckla verksamheten framåt.
Du driver HR-processer, stärker engagemang och kultur samt skapar förutsättningar för framgångsrik talangutveckling. Rollen kräver trygghet, tydlig kommunikation och förmåga att navigera i en komplex intressentmiljö.
Ansvarsområden
Driva rekryteringsprocesser från start till mål och säkerställa en god kandidatupplevelse
Rådgivning inom arbetsrätt och kollektivavtal
Leda förhandlingar och samarbeta med fackliga representanter
Stödja performance management, talent management och karriärutveckling
Ansvara för årlig löneöversyn
Följa upp medarbetarundersökningar och driva åtgärdsplaner
Genomföra exitintervjuer och rapportera insikter
Bidra till HR-rapportering och compliance-relaterade aktiviteter
Kvalifikationer (Skallkrav)
Högskoleutbildning inom HR eller motsvarande
Minst 5 års erfarenhet av kvalificerat HR-arbete, gärna som HR Business Partner
Gedigen kunskap inom svensk arbetsrätt och fackliga förhandlingar
Dokumenterad erfarenhet av hela rekryteringsprocessen och HR-processer
Flytande svenska och engelska i tal och skrift
God IT-vana (erfarenhet av SAP SuccessFactors är meriterande)
Är du en trygg och erfaren HR-profil som kan kliva in och leverera från dag ett? Skicka gärna in din ansökan snarast möjligt då urval sker löpande.
