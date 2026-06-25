SFI-lärare
Brunnsviks Folkhögskola / Gymnasielärarjobb / Borlänge Visa alla gymnasielärarjobb i Borlänge
2026-06-25
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Om jobbet
Vill du arbeta i en modern och idéburen utbildningsverksamhet med anor sedan 1906? Brunnsvik folkhögskola är Sveriges äldsta folkrörelsedrivna folkhögskola, huvudmännen är LO och ABF.
Vårt huvudsäte ligger i Borlänge och vi har filialer i Gävle och i vår ursprungliga plats i Brunnsvik i Ludvika. Tjänsten är förlagd till vårt trivsamma huvudsäte i Borlänge centrum.
På skolan erbjuder vi SFI på folkhögskolevis, en kurs som bygger på folkhögskolans pedagogik och didaktik som ett alternativ till andra studieformer. Studierna utgår från frivillighet och eget ansvar. De anpassas efter deltagarnas mål och behov. Vår målsättning är att deltagarna ska känna sig sedda och hörda samt uppleva en positiv studiemiljö där deras åsikter, önskemål, personligheter och kunskaper är viktiga för kursens innehåll och utformande. Vi kan alla lära av varandra därför ses alla kunskaper och erfarenheter som en tillgång i vårt klassrum. Vi vill väcka en nyfikenhet på språket och det nya landet samt synliggöra och konkretisera vinsterna med att stärka sin svenska.
Om du önskar mer information om kursen hittar du den här: https://brunnsvik.se/kurspost/sfiPubliceringsdatum2026-06-25Om tjänsten
Vi söker dig som vill undervisa i ett flexibelt och modernt upplägg under utveckling inom SFI. Undervisningen sker på plats, i samarbete med skolans övriga utbildningar samt med externa aktörer. Detta kräver att du har en pedagogisk helhetssyn och tycker om att arbeta varierat och kreativt.
Tjänsten är en tillsvidaretjänst på 100% med provanställning 6 månader.
Hos oss kommer du att:
planera och genomföra undervisning inom SFI
följa upp deltagarnas progression och närvaro
anpassa undervisningen efter individuella behov
delta i arbetet med nationella prov
arbeta med mentorskap och pedagogisk administration
bidra till skolans gemensamma aktiviteter
samarbeta med lärarna i SFI-teamet och övrig personal
Vi söker dig som har:
erfarenhet av pedagogisk verksamhet, gärna av vuxenutbildning
god digital kompetens
god kunskap om hur samhälle, arbetsliv och politik fungerar och hänger ihop samt delar Arbetarrörelsens värderingar.
och som är:
pedagogisk, tydlig och relationsskapande
flexibel och lösningsorienterad
trygg i en mångkulturell och dynamisk miljö
kreativ och engagerad i deltagarnas utveckling
van att samarbeta och bidra till ett gott arbetsklimat
Lärarlegitimation i svenska som andraspråk och/eller svenska är meriterande.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Anställningsvillkor
Omfattning: 100 %
Semestertjänst
Tillträde enligt överenskommelse
Verksamhetsort: Borlänge
Lön och övriga villkor enligt kollektivavtal
Vid erbjudande om anställning behöver du visa upp godkänt utdrag ur belastningsregistret.Så ansöker du
Sista ansökningsdag är 25 juli 2026.
Urval och intervjuer sker löpande, vilket innebär att tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Ansökan skickas till: info.borlange@brunnsvik.se
Märk ansökan med: ansökan SFI
Din ansökan ska innehålla:
CV/meritförteckning och kort personligt brev
Om Brunnsvik folkhögskola
Brunnsvik folkhögskola är en ideell förening, huvudman för arbetarrörelsens första folkhögskola som startade 1906. Arbetarnas Bildningsförbund, Landsorganisationen i Sverige och arbetarrörelsen i regionen delar huvudmannaskapet.
Fyra röda trådar löper genom Brunnsviks verksamhet:
• Folkbildning för jämlikhet – motverka kunskapsklyftor
• Deltagande demokrati i samhälle och föreningsliv
• Demokratisera kulturen – för en kulturell allemansrätt
• Folkbildning för hållbarhet och solidaritet Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-07-25
E-post: anna.tagtstrom@brunnsvik.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "ansökan SFI". Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Brunnsviks Folkhögskola
Wallingatan 15 (visa karta
)
784 34 BORLÄNGE Arbetsplats
Ideella fören Brunnsviks folkhögskola med företa Kontakt
Biträdande rektor
Anna Tägtström Visconti anna.tagtstrom@brunnsvik.se 072 092 61 55 Jobbnummer
9979433