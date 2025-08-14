servitriser/servitörer 80% till Aioli Tapasbar

2025-08-14


Aioli Tapasbar söker nu servitriser/servitörer till teamet! Aioli är en tapasrestaurang belägen mitt i centrala Linköping med fokus på moderna tapas och härliga drinkar.
Vi söker servitriser/servitörer som vill vara en del av vårt team och utvecklas tillsammans med oss. Vi letar efter en riktig glädjespridare som alltid sätter gästen i första hand och ser till att de får en bra upplevelse hos oss - service är något du brinner för! Vi ser gärna att du är en ordningsam och strukturerad person som uppskattar när det är full fart i restaurangen. Du är en ansvarsfull person som vill se resultat i arbetet.
Arbetstiderna är förlagda på kvällar och helger.
Du bör ha tidigare erfarenhet av restaurangarbete.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
E-post: magnus.westerberg@overstemorner.se

Arbetsgivare
Hotel Saga i Linköping AB (org.nr 559309-8204)
Hantverkaregatan 1 (visa karta)
582 23  LINKÖPING

Saga i Linköping AB, Hotel

