servitriser/servitörer 80% till Aioli Tapasbar

2025-08-14
Aioli Tapasbar söker nu servitriser/servitörer till teamet! Aioli är en tapasrestaurang belägen mitt i centrala Linköping med fokus på moderna tapas och härliga drinkar.
Vi söker servitriser/servitörer som vill vara en del av vårt team och utvecklas tillsammans med oss. Vi letar efter en riktig glädjespridare som alltid sätter gästen i första hand och ser till att de får en bra upplevelse hos oss - service är något du brinner för! Vi ser gärna att du är en ordningsam och strukturerad person som uppskattar när det är full fart i restaurangen. Du är en ansvarsfull person som vill se resultat i arbetet.
Arbetstiderna är förlagda på kvällar och helger.
Du bör ha tidigare erfarenhet av restaurangarbete. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-09-13
E-post: magnus.westerberg@overstemorner.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Extra servitris/servitör". Arbetsgivare Hotel Saga i Linköping AB
582 23 LINKÖPING
Saga i Linköping AB, Hotel
