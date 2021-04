Servitris, sommarjobb - Black Brook HB - Servitörsjobb i Uppsala

Black Brook HB / Servitörsjobb / Uppsala2021-04-06Vi söker nu en servitris till Restaurang Black Brook som kan börja jobba extra kvällstid omedelbart och fortsätta över sommaren. Du behöver vara trevlig, social och tycka om att jobba med människor. Att kunna jobba under stress, hålla flera bollar i luften samtidigt och ta egna initiativ är också viktiga egenskaper. Arbetsuppgifter är huvudsakligen att servera våra gäster men även förberedelser, städning, diskning samt hjälp i köket. Du behöver kunna svenska och engelska. Tidigare erfarenhet krävs inte. Arbetet är under kvällstid och du måste kunna jobba även under helger.OBS! Ansökningar/frågor om jobbet tas endast emot via mejl till blackbrook_a_k@hotmail.com Ansökningar via telefon eller besök undanbedes.2021-04-06Sista dag att ansöka är 2021-05-06Black Brook HBAnundsgatan 2575334 Uppsala5672756