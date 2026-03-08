Servitris/Servitör till bistro kajen

Ronja seaside AB / Servitörsjobb / Stockholm
2026-03-08


Vi söker dig som har ett genuint intresse för mat och dryck, som vill ha roligt på jobbet och som drivs av viljan att ge bästa möjliga service till alla gäster. Tempot kan många gånger vara högt och arbetet kräver att du som person är både effektiv och stresstålig. Du gillar att arbeta i team som kännetecknas av ett professionellt och glatt samarbete där du själv tar ett eget ansvar för att bidra till det.
Arbetstiden är varierande inklusive kvällar och helger.

Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: suat_kaya@hotmail.com

Omfattning
Detta är ett heltidsjobb.

Arbetsgivare
Ronja seaside AB (org.nr 559500-6924)
Jan Inghes Torg 52 (visa karta)
120 71  STOCKHOLM

Kontakt
suat kaya
SUAT_KAYA@HOTMAIL.COM

Jobbnummer
9783415

