Servitris/Servitör till bistro kajen
Ronja seaside AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2026-03-08
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Ronja seaside AB i Stockholm
Vi söker dig som har ett genuint intresse för mat och dryck, som vill ha roligt på jobbet och som drivs av viljan att ge bästa möjliga service till alla gäster. Tempot kan många gånger vara högt och arbetet kräver att du som person är både effektiv och stresstålig. Du gillar att arbeta i team som kännetecknas av ett professionellt och glatt samarbete där du själv tar ett eget ansvar för att bidra till det.
Arbetstiden är varierande inklusive kvällar och helger. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-04-07
E-post: suat_kaya@hotmail.com Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Ronja seaside AB
(org.nr 559500-6924)
Jan Inghes Torg 52 (visa karta
)
120 71 STOCKHOLM Kontakt
suat kaya SUAT_KAYA@HOTMAIL.COM Jobbnummer
9783415