Servitris/Servitör
Boulebar Sverige AB / Servitörsjobb / Örebro Visa alla servitörsjobb i Örebro
2026-02-12
Vill du servera franskinspirerad mat?
Vi tror att du tycker som vi, att service alltid står i fokus och att du på riktigt älskar människor. Som servis är det du som tillsammans med övriga teamet skapar känslan av att vara i södra Frankrike med hjälp av mat, dryck och våra varma miljöer. Din främsta uppgift är att leverera overwhelming service till våra gäster.
Här har vi listat egenskaper och erfarenheter som är viktiga för att vi skall trivas ihop:
• Du älskar ditt hantverk och att dela med dig av det
• Bra på att snabbt skapa dig en helhetssyn för att få servicen att flyta på
• Ansvarsfull, ordningsam och stresstålig
• Har erfarenhet av att ha jobbat inom restaurangbranschen tidigare
Vi erbjuder en spännande arbetsplats med massor av glädje och omtanke. Tillsammans jobbar vi varje dag för att utvecklas och erbjuda våra gäster en unik upplevelse.
Anställningsvillkor:
Var: Boulebar Slottsgatan
Anställningsform: Säsong, extra, heltid, deltid
När: Enligt överenskommelse
Vi är anslutna till kollektivavtal.
Känner du igen dig i beskrivningen, ansök redan idag. Urvalet sker löpande. Har du frågor? Kontakta oss på; tadas.vasiliauskas@boulebar.se
. Vi ser fram emot att höra mer från dig!
Our Boulebar in Örebro is looking for: Waiters
We believe that you think like us, that service is always in focus and that you really love people. As a waiter, you and the rest of the team create the feeling of being in the south of France with the help of food, beverage and our warm environments. Your main task is to deliver overwhelming service to our guests.
Here we have listed characteristics and experiences that are important for us to thrive together:
• You love your craft and to share it
• Good at quickly creating a holistic view to make the service flow
• Responsible and orderly
• Good at adjusting, handling difficult situations and stress-control
• Previous restaurant experience
We offer an exciting workplace with lots of joy and care. Together we work every day to develop and offer our guests a unique experience.
Terms of employment
Where: Boulebar Slottsgatan
Form of employment: Seasonal, extra, full- or part-time.
When: According to agreement
We are affiliated with collective agreements.
Do you recognize yourself in the description, apply today.The selection is ongoing. Questions? Send an email to tadas.vasiliauskas@boulebar.se
. We look forward to hearing more from you! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2026-03-31
E-post: tadas.vasiliauskas@boulebar.se Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitris/Servitör". Arbetsgivare Boulebar Sverige AB
(org.nr 556595-6165)
Slottsgatan 6 C (visa karta
)
703 61 ÖREBRO Arbetsplats
Boulebar Slottsgatan Kontakt
Tadas Vasiliauskas tadas.vasiliauskas@boulebar.se 0769375640 Jobbnummer
9739962