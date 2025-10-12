Servitris/servitör
Eriksgårdens Fjällhotell AB / Servitörsjobb / Härjedalen Visa alla servitörsjobb i Härjedalen
2025-10-12
, Älvdalen
, Orsa
, Mora
, Malung-Sälen
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Eriksgårdens Fjällhotell AB i Härjedalen
Vi på Eriksgårdens Fjällhotell i Funäsdalen söker nu servitriser/servitörer, gärna med barkunskap till vår kvällsrestaurang. Anställningen är från nov/dec till sista april, (eller enligt ök) med stor möjlighet till året runt anställning.
Eriksgårdens Fjällhotell ligger centralt i Funäsdalen by med 40 rum. Vintertid är skoterspår och längdspåren utanför dörren och Funäsdalsberget med sin grymma utförsåkning ligger bara några kilometer bort. Sommartid ligger både fiske, vandring och cykling nära hotellet.
Under högsäsong har vi två restauranger. En för hotellgäster som har halvpension och en a ' la carte restaurang, båda restauranger är öppen alla kvällar i veckan.
Älskar du precis som vi service och bemötande i världsklass?! Då är Eriksgårdens fjällhotell arbetsplatsen för dig!
För att vara aktuell för tjänsten vill vi att du ska ha jobbat inom servering/bar tidigare, vara en teamplayer som tar eget ansvar. Du är duktig på kombinationen mat och dryck. Du jobbar alltid för att göra våra gästers upplevelse, för dig är det en självklarhet att hjälpas åt för att skapa en oförglömlig middag och vistelse för gästerna.
Du behärskar det svenska och engelska språket obehindrat. Sommelierutbildning är meriterande. Arbetsomfattningen kan göras enligt ök.
Vi kan ordna boende.
Intervjuer och anställning sker löpande.
Vid frågor eller ansökan, vänligen maila, louise@eriksgarden. se
Hoppas vi ses! Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-11-25
E-post: louise@eriksgarden.se Omfattning
Detta är ett heltidsjobb. Arbetsgivare Eriksgårdens Fjällhotell AB
(org.nr 556577-3081), http://www.eriksgarden.se
Vintergatan 3 (visa karta
)
846 72 FUNÄSDALEN Arbetsplats
Eriksgården Fjällhotell AB Jobbnummer
9552247