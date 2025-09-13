Servitris/Servitör
Noli Delikatess AB / Servitörsjobb / Stockholm Visa alla servitörsjobb i Stockholm
2025-09-13
, Solna
, Lidingö
, Sundbyberg
, Danderyd
eller i hela Sverige Visa alla jobb hos Noli Delikatess AB i Stockholm
Vi är en mysig, familjeägd bistro i Midsommarkransen med fokus på italiensk mat. Hos oss har vi en liten butik där vi säljer delikatesser som ost, charkuterier, olivoljor och andra varor. Dessutom har vi en restaurangdel där vi serverar både mat och dryck. Vi lagar allt från smårätter till varma pastarätter.
Vi är Jens och Karina, ägarna, och tillsammans med vårt team av duktiga medarbetare skapar vi en härlig arbetsmiljö där vi alla trivs och har roligt. Vi söker glada och arbetsvilliga personer som vill jobba inom servering hos oss.Publiceringsdatum2025-09-13Dina arbetsuppgifter
• Ge gästerna positiva bemötande och förstklassig service
• Expediera kunder i vår delikatessdisk
• Bordsservering - ta emot beställningar vid bord, förbereda och servera dryck såsom, drinkar, öl, vin, läsk m.m.
• Tillsammans med dina kollegor ser du till att hålla restaurangen representabel
• Bidra till merförsäljning.
• Arbeta i ett litet team där alla hjälps åt för att säkerställa en hög servicenivå och en trevlig atmosfär.
Vi söker serveringspersonal som kan jobba eftermiddagar och kvällar samt lördagar.
Vi letar efter dig som är glad, social, gillar att jobba med människor och vill skapa en fantastisk upplevelse för våra gäster. Det är viktigt att du är stresstålig och öppen för att lära dig nya saker, samtidigt som du vågar ta initiativ och är ansvarstagande.
Vill du bli en del av vårt team, skicka CV, personligt brev med bild gärna. Så ansöker du
Sista dag att ansöka är 2025-10-13
E-post: karina.roman92@hotmail.com Arbetsgivarens referens
Arbetsgivarens referens för detta jobb är "Servitris/servitör". Arbetsgivare Noli Delikatess AB
(org.nr 559363-2176), https://www.nolideli.com/
Midsommarparken 2 (visa karta
)
126 34 HÄGERSTEN Jobbnummer
9507428