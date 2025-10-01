Servitris
2025-10-01
Aqua är en restaurang som servera både lunch och a la carte.
Vi söker just nu en passionerad servitris/servitör med ett brinnande intresse för service. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenheter av service, kundbemötande samt goda kunskaper i svenska.
Vi söker efter dig som kan hantera olika stressiga situationer, vågar bjuda på dig själv samt gör det lilla extra för våra gäster. #jobbjustnu
Sista dag att ansöka är 2025-10-31
E-post: aquarestaurang@hotmail.com Omfattning
